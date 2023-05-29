https://sputniknews.com.tr/20230529/damadi-evlendigine-pisman-ettiler-una-ve-yumurtaya-bulandi-yangin-tupuyle-atesi-sonduruldu-1071722835.html

Damadı evlendiğine pişman ettiler: Una ve yumurtaya bulandı, yangın tüpüyle 'ateşi söndürüldü'

Damadı evlendiğine pişman ettiler: Una ve yumurtaya bulandı, yangın tüpüyle 'ateşi söndürüldü'

Bursa’da hafta sonu dünya evine giren damadı, arkadaşları evlendiğine pişman etti. Una, yumurtaya buladıkları damadın 'ateşini' yangın tüpüyle söndüren... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T11:18+0300

2023-05-29T11:18+0300

2023-05-29T11:18+0300

yaşam

türkiye

bursa

düğün

damat

eğlence

yangın söndürme tüpü

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Bursa’nın Gürsu ilçesinde geleneklerini yaşatan damadın arkadaşları, ellerine ne geçtiyse damada attı. Kovalarla su dökülen damat, una ve yumurtaya bulunmaktan kurtulamadı. Vatandaşların camlardan ve araçların arkasından güle güle izlediği anlarda, bir kişinin ise yangın tüpüyle gelmesi dikkat çekti. Yangın tüpünü damada boşaltan arkadaşı, geri kalanını ise diğer arkadaşına sıktı.Gülüşmelerin ve eğlencenin eksik olmadığı düğünde, damak evlendiğine pişman oldu.

bursa

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türkiye, bursa, düğün, damat, eğlence, yangın söndürme tüpü