https://sputniknews.com.tr/20230529/damadi-evlendigine-pisman-ettiler-una-ve-yumurtaya-bulandi-yangin-tupuyle-atesi-sonduruldu-1071722835.html
Damadı evlendiğine pişman ettiler: Una ve yumurtaya bulandı, yangın tüpüyle 'ateşi söndürüldü'
Damadı evlendiğine pişman ettiler: Una ve yumurtaya bulandı, yangın tüpüyle 'ateşi söndürüldü'
Bursa’da hafta sonu dünya evine giren damadı, arkadaşları evlendiğine pişman etti. Una, yumurtaya buladıkları damadın 'ateşini' yangın tüpüyle söndüren... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T11:18+0300
2023-05-29T11:18+0300
2023-05-29T11:18+0300
yaşam
türkiye
bursa
düğün
damat
eğlence
yangın söndürme tüpü
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Bursa’nın Gürsu ilçesinde geleneklerini yaşatan damadın arkadaşları, ellerine ne geçtiyse damada attı. Kovalarla su dökülen damat, una ve yumurtaya bulunmaktan kurtulamadı. Vatandaşların camlardan ve araçların arkasından güle güle izlediği anlarda, bir kişinin ise yangın tüpüyle gelmesi dikkat çekti. Yangın tüpünü damada boşaltan arkadaşı, geri kalanını ise diğer arkadaşına sıktı.Gülüşmelerin ve eğlencenin eksik olmadığı düğünde, damak evlendiğine pişman oldu.
bursa
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türkiye, bursa, düğün, damat, eğlence, yangın söndürme tüpü
türkiye, bursa, düğün, damat, eğlence, yangın söndürme tüpü
Damadı evlendiğine pişman ettiler: Una ve yumurtaya bulandı, yangın tüpüyle 'ateşi söndürüldü'
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Bursa’da hafta sonu dünya evine giren damadı, arkadaşları evlendiğine pişman etti. Una, yumurtaya buladıkları damadın 'ateşini' yangın tüpüyle söndüren mahalleli eğlencenin sınırlarını zorladı.
Bursa’nın Gürsu ilçesinde geleneklerini yaşatan damadın arkadaşları, ellerine ne geçtiyse damada attı. Kovalarla su dökülen damat, una ve yumurtaya bulunmaktan kurtulamadı.
Vatandaşların camlardan ve araçların arkasından güle güle izlediği anlarda, bir kişinin ise yangın tüpüyle gelmesi dikkat çekti. Yangın tüpünü damada boşaltan arkadaşı, geri kalanını ise diğer arkadaşına sıktı.
Gülüşmelerin ve eğlencenin eksik olmadığı düğünde, damak evlendiğine pişman oldu.