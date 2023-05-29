https://sputniknews.com.tr/20230529/iran-catisma-sonrasinda-taliban-tarafiyla-gorusmeler-yapildi-sorun-cozuldu-1071711861.html

İran: Çatışma sonrasında Taliban tarafıyla görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü

İran: Çatışma sonrasında Taliban tarafıyla görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, sınırda yaşanan çatışmaların ardından Taliban yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını, sorunun çözüldüğünü ve sınırlarda... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T01:46+0300

2023-05-29T01:46+0300

2023-05-29T01:46+0300

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iran

taliban

çatışma

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İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı Vahidi, İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında dün Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Hirmend ilçesindeki sınırda Sasuli Karakolu yakınlarındaki çatışmayı değerlendirdi.Çatışmada Taliban güçlerine 'gereken karşılığın verildiğini' ifade eden Vahidi, "Kısa süreli bir çatışma yaşandı. Taliban tarafıyla da görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü. Şu anda bir sorun yok, sınır sakin ve açık" dedi.İran, dün sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında sınırda yaşanan çatışmalar sırasında 2 İran sınır muhafızının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Taliban ise bir üyesinin çatışmada yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Taraflar birbirlerini çatışmayı başlatmakla suçlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230527/iran-sinir-muhafizlari-ile-taliban-arasinda-catisma-iki-taraftan-da-bir-kayip-ve-yaralilar-var-1071653937.html

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iran, taliban, çatışma