https://sputniknews.com.tr/20230529/iran-catisma-sonrasinda-taliban-tarafiyla-gorusmeler-yapildi-sorun-cozuldu-1071711861.html
İran: Çatışma sonrasında Taliban tarafıyla görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü
İran: Çatışma sonrasında Taliban tarafıyla görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü
İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, sınırda yaşanan çatışmaların ardından Taliban yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını, sorunun çözüldüğünü ve sınırlarda... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T01:46+0300
2023-05-29T01:46+0300
2023-05-29T01:46+0300
dünya
iran
taliban
çatışma
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İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı Vahidi, İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında dün Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Hirmend ilçesindeki sınırda Sasuli Karakolu yakınlarındaki çatışmayı değerlendirdi.Çatışmada Taliban güçlerine 'gereken karşılığın verildiğini' ifade eden Vahidi, "Kısa süreli bir çatışma yaşandı. Taliban tarafıyla da görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü. Şu anda bir sorun yok, sınır sakin ve açık" dedi.İran, dün sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında sınırda yaşanan çatışmalar sırasında 2 İran sınır muhafızının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Taliban ise bir üyesinin çatışmada yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Taraflar birbirlerini çatışmayı başlatmakla suçlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230527/iran-sinir-muhafizlari-ile-taliban-arasinda-catisma-iki-taraftan-da-bir-kayip-ve-yaralilar-var-1071653937.html
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İran: Çatışma sonrasında Taliban tarafıyla görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü
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İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, sınırda yaşanan çatışmaların ardından Taliban yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını, sorunun çözüldüğünü ve sınırlarda güvenliğin sağlandığını söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı Vahidi, İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında dün Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Hirmend ilçesindeki sınırda Sasuli Karakolu yakınlarındaki çatışmayı değerlendirdi.
Çatışmada Taliban güçlerine 'gereken karşılığın verildiğini' ifade eden Vahidi, "Kısa süreli bir çatışma yaşandı. Taliban tarafıyla da görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü. Şu anda bir sorun yok, sınır sakin ve açık" dedi.
İran, dün sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında sınırda yaşanan çatışmalar sırasında 2 İran sınır muhafızının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Taliban ise bir üyesinin çatışmada yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Taraflar birbirlerini çatışmayı başlatmakla suçlamıştı.