https://sputniknews.com.tr/20230527/iran-sinir-muhafizlari-ile-taliban-arasinda-catisma-iki-taraftan-da-bir-kayip-ve-yaralilar-var-1071653937.html
İran sınır muhafızları ile Taliban arasında çatışma: İki taraftan da bir kayıp ve yaralılar var
İran sınır muhafızları ile Taliban arasında çatışma: İki taraftan da bir kayıp ve yaralılar var
İran ile Taliban güçleri arasında sınırda yaşanan çatışmalar sırasında her iki taraftan da birer kişinin hayatını kaybettiği, 2 İran sınır muhafızının da... 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T20:50+0300
2023-05-27T20:50+0300
2023-05-27T20:59+0300
dünya
taliban
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sınır
çatışma
asya & pasifik
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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Hirmend ilçesindeki Sasuli Karakolu yakınlarında Taliban'ın sınır güçleri ile İran sınır muhafızları arasında çatışma çıktı.İran devlet televizyonu ise iki tarafın sınırdaki askeri yetkililerinin çatışmanın nedenini değerlendirmek için toplantı yaptığını duyurdu.Öte yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in Sistan-Beluçistan eyaleti Sınır Muhafız Komutanlığı'na dayandırdığı habere göre, İran ile Afganistan arasındaki ortak sınırın "Makki" bölgesinde bugün Taliban güçleri ile çıkan çatışmada İran sınır muhafızlarından bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si de yaralandı.Haberde daha fazla detay verilmedi. Taliban, İran'ı suçladıTaliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı ise, İran askerlerinin Nimroz eyaletinin Kang ilçesine bağlı sınır bölgesinde ateş açmasının iki taraf arasında çatışmalara neden olduğunu duyurdu.Bakanlık, 'savaş başlatmak için bahaneler üretmenin ve olumsuz davranışlarda bulunmanın hiçbir tarafın çıkarına olmadığını' ifade ederek, Taliban yönetiminin, herhangi bir sorunu çözmenin en makul yolu olarak diyaloğu gördüğünü belirtti.Taliban İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulnafi Tekur da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çatışma sonucunda her iki taraftan birer kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.Sistan ve Belucistan Ulaştırma ve Karayolları Genel Müdürü Ayub Kurd da İran-Afganistan sınırındaki son çatışmalar nedeniyle Afganistan ile Malik sınırındaki tüm ticari faaliyetlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu ifade etti.İran: Taliban'ın ateşine karşılık verildiİran Emniyet Teşkilatı Genel Komutan Yardımcısı Kasım Rızayi de yerel saatle 10.00 sularında Taliban güçlerinin sınırdaki Sasuli Karakolu'na ağır silahlarla ateş açmaya başladığını ve İran sınır muhafızlarının da ateşe karşılık verdiğini açıklamıştı.Rızayi, daha sonra sona eren çatışmaların birkaç saat önce yeniden başladığını ve devam ettiğini aktarmıştı.İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Ahmed Rıza Radan da sınır muhafızlarına 'herhangi bir sınır ihlali ve saldırganlığına' kararlı şekilde karşılık verme talimatı iletmişti.
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taliban, iran, sınır, çatışma, asya & pasifik
taliban, iran, sınır, çatışma, asya & pasifik
İran sınır muhafızları ile Taliban arasında çatışma: İki taraftan da bir kayıp ve yaralılar var
20:50 27.05.2023 (güncellendi: 20:59 27.05.2023) Abone ol
İran ile Taliban güçleri arasında sınırda yaşanan çatışmalar sırasında her iki taraftan da birer kişinin hayatını kaybettiği, 2 İran sınır muhafızının da yaralandığı bildirildi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Hirmend ilçesindeki Sasuli Karakolu yakınlarında Taliban'ın sınır güçleri ile İran sınır muhafızları arasında çatışma çıktı.
İran devlet televizyonu ise iki tarafın sınırdaki askeri yetkililerinin çatışmanın nedenini değerlendirmek için toplantı yaptığını duyurdu.
Öte yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in Sistan-Beluçistan eyaleti Sınır Muhafız Komutanlığı'na dayandırdığı habere göre, İran ile Afganistan arasındaki ortak sınırın "Makki" bölgesinde bugün Taliban güçleri ile çıkan çatışmada İran sınır muhafızlarından bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si de yaralandı.
Haberde daha fazla detay verilmedi.
Taliban, İran'ı suçladı
Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı ise, İran askerlerinin Nimroz eyaletinin Kang ilçesine bağlı sınır bölgesinde ateş açmasının iki taraf arasında çatışmalara neden olduğunu duyurdu.
Bakanlık, 'savaş başlatmak için bahaneler üretmenin ve olumsuz davranışlarda bulunmanın hiçbir tarafın çıkarına olmadığını' ifade ederek, Taliban yönetiminin, herhangi bir sorunu çözmenin en makul yolu olarak diyaloğu gördüğünü belirtti.
Taliban İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulnafi Tekur da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çatışma sonucunda her iki taraftan birer kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
Sistan ve Belucistan Ulaştırma ve Karayolları Genel Müdürü Ayub Kurd da İran-Afganistan sınırındaki son çatışmalar nedeniyle Afganistan ile Malik sınırındaki tüm ticari faaliyetlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu ifade etti.
İran: Taliban'ın ateşine karşılık verildi
İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutan Yardımcısı Kasım Rızayi de yerel saatle 10.00 sularında Taliban güçlerinin sınırdaki Sasuli Karakolu'na ağır silahlarla ateş açmaya başladığını ve İran sınır muhafızlarının da ateşe karşılık verdiğini açıklamıştı.
Rızayi, daha sonra sona eren çatışmaların birkaç saat önce yeniden başladığını ve devam ettiğini aktarmıştı.
İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Ahmed Rıza Radan da sınır muhafızlarına 'herhangi bir sınır ihlali ve saldırganlığına' kararlı şekilde karşılık verme talimatı iletmişti.