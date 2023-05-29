https://sputniknews.com.tr/20230529/imamoglu-ayni-seyleri-yaparak-ayni-sonuc-beklemeyecegiz-artik-1071720127.html
İmamoğlu: Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz artık
İmamoğlu: Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz artık
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aynı şeyleri yaparak aynı sonuç beklemeyeceğiz artık" dedi. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T10:27+0300
2023-05-29T10:27+0300
2023-05-29T10:39+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
seçmen
seçim
millet ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071347712_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4148b540513acb4bd97bb6a5d2f6d24.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Tüm İstanbulluları bu akşam Maltepe'de 19.30'da düzenlenecek olan 'İstanbul'un Fethi'nin 570. Yıl Dönümü' etkinliğine çağıran İBB Başkanı, paylaşımında "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; Değişmeyen tek şey değişimdir" notunu kullandı.Halka 'umutsuz olmamaları' çağrısında bulunan İmamoğlu, "Aynı şeyleri yaparak aynı sonuç beklemeyeceğiz artık" mesajını verdi.İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:'Umutsuzluğa kapılmayın'"Bu sonuçların ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi ve hızlıca normalleşmeye gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin. Sevgili gençler umutsuzluğa kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin.'Her şey yeniden başlıyor'Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık, birlikte başardık. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayan değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız."
https://sputniknews.com.tr/20230529/ysk-baskani-yenerden-milletvekili-secimi-kesin-sonuclarina-iliskin-aciklama-1071717774.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071347712_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbe68ebd3d4337ad16d8fb0f685abf70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, seçmen, seçim, millet ittifakı
ekrem imamoğlu, seçmen, seçim, millet ittifakı
İmamoğlu: Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz artık
10:27 29.05.2023 (güncellendi: 10:39 29.05.2023) Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aynı şeyleri yaparak aynı sonuç beklemeyeceğiz artık" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Tüm İstanbulluları bu akşam Maltepe'de 19.30'da düzenlenecek olan 'İstanbul'un Fethi'nin 570. Yıl Dönümü' etkinliğine çağıran İBB Başkanı, paylaşımında "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; Değişmeyen tek şey değişimdir" notunu kullandı.
Halka 'umutsuz olmamaları' çağrısında bulunan İmamoğlu, "Aynı şeyleri yaparak aynı sonuç beklemeyeceğiz artık" mesajını verdi.
İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
'Umutsuzluğa kapılmayın'
"Bu sonuçların ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi ve hızlıca normalleşmeye gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin. Sevgili gençler umutsuzluğa kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin.
'Her şey yeniden başlıyor'
Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık, birlikte başardık. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayan değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız."