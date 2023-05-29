https://sputniknews.com.tr/20230529/ikinci-tur-secim-sonuclarini-hangi-anket-sirketleri-bildi-1071730029.html

İkinci tur seçim sonuçlarını hangi anket şirketleri bildi?

İkinci tur seçim sonuçlarını hangi anket şirketleri bildi?

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunda sonuçlar belli oldu. 2. tur seçim sonucu en yakın tahmin eden anket şirketleri merak ediliyor. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T13:29+0300

2023-05-29T13:29+0300

2023-05-29T13:34+0300

2023 türkiye seçimleri

anket

anket şirketleri

seçim

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Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99.82'si açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.16 olurken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı 47.84 oldu. YSK Başkanı Ahmet Yener de, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunu en yakın tahmin eden anket şirketleri araştırılan konu başlıklarından biri oldu. BETİMAR Araştırma Şirketi, Erdoğan'ın oy oranını yüzde 52.19, Kılıçdaroğlu'nun oy oranını yüzde 47.81 olarak tahmin etmişti. ASAL Araştırma gerçekleştirdiği ankette, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.4, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46.6 olarak çıkmıştı. KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin anket sonucunda Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52,7, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47,3 olarak yer almıştı. Optimar Araştırma ise anketinde, Erdoğan'ın oy oranını yüzde 51.4, Kılıçdaroğlu'nun oy oranını yüzde 48.6 olarak açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230529/erdogan-bestepede-konusuyor-1071709471.html

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2. tur seçimini hangi anket şirketleri bildi?, seçimi hangi anket şirketi tahmin etti?