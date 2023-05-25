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SON DAKİKA | HDP ve YSP ikinci tur kararını açıklıyor
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/kondadan-ikinci-tur-anketi-fark-54-puan-1071552309.html
KONDA'dan 2. tur anketi: Fark 5.4 puan
KONDA'dan 2. tur anketi: Fark 5.4 puan
28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimleri öncesinde anket çalışmaları kamuoyu tarafından takip ediliyor. KONDA Araştırma Şirketi'nin son çalışmasına... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye, 28 Mayıs'ta tekrar sandık başında gidecek. KONDA Araştırma Şirketi seçime üç gün kala 20-21 Mayıs'ta yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 34 ilde 3 bin 607 kişiyle yüz yüze görüşmeyle yapılan ankette adayların kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şu şekilde: Erdoğan: Yüzde 47 Kılıçdaroğlu: Yüzde 42.2 Kararsız: Yüzde 8.2 Oy kullanmaz: Yüzde 2.6 Kararsızlar dağıtıldığında çıkan sonuç ise şöyle oldu: Erdoğan: Yüzde 52.7 Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.3
https://sputniknews.com.tr/20230525/2-tur-secimine-sayili-gunler-kaldi-son-anketler-ne-soyluyor-1071549469.html
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konda seçim anketini yayınladı mı?, konda anketinde kim önde? ikinci tur anket sonuçları paylaşıldı mı?
konda seçim anketini yayınladı mı?, konda anketinde kim önde? ikinci tur anket sonuçları paylaşıldı mı?

KONDA'dan 2. tur anketi: Fark 5.4 puan

12:25 25.05.2023 (güncellendi: 12:26 25.05.2023)
© AAPusula
Pusula - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimleri öncesinde anket çalışmaları kamuoyu tarafından takip ediliyor. KONDA Araştırma Şirketi'nin son çalışmasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı 52.7 ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.3.
Türkiye, 28 Mayıs'ta tekrar sandık başında gidecek. KONDA Araştırma Şirketi seçime üç gün kala 20-21 Mayıs'ta yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.
34 ilde 3 bin 607 kişiyle yüz yüze görüşmeyle yapılan ankette adayların kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şu şekilde:
Erdoğan: Yüzde 47
Kılıçdaroğlu: Yüzde 42.2
Kararsız: Yüzde 8.2
Oy kullanmaz: Yüzde 2.6
Kararsızlar dağıtıldığında çıkan sonuç ise şöyle oldu:
Erdoğan: Yüzde 52.7
Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.3
Cumhurbaşkanı adayları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
2. tur seçimine sayılı günler kaldı: Son anketler ne söylüyor?
11:53
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