https://sputniknews.com.tr/20230525/kondadan-ikinci-tur-anketi-fark-54-puan-1071552309.html
KONDA'dan 2. tur anketi: Fark 5.4 puan
KONDA'dan 2. tur anketi: Fark 5.4 puan
28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimleri öncesinde anket çalışmaları kamuoyu tarafından takip ediliyor. KONDA Araştırma Şirketi'nin son çalışmasına... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T12:25+0300
2023-05-25T12:25+0300
2023-05-25T12:26+0300
2023 türkiye seçimleri
konda
anket
anket şirketleri
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Türkiye, 28 Mayıs'ta tekrar sandık başında gidecek. KONDA Araştırma Şirketi seçime üç gün kala 20-21 Mayıs'ta yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 34 ilde 3 bin 607 kişiyle yüz yüze görüşmeyle yapılan ankette adayların kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şu şekilde: Erdoğan: Yüzde 47 Kılıçdaroğlu: Yüzde 42.2 Kararsız: Yüzde 8.2 Oy kullanmaz: Yüzde 2.6 Kararsızlar dağıtıldığında çıkan sonuç ise şöyle oldu: Erdoğan: Yüzde 52.7 Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.3
https://sputniknews.com.tr/20230525/2-tur-secimine-sayili-gunler-kaldi-son-anketler-ne-soyluyor-1071549469.html
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konda seçim anketini yayınladı mı?, konda anketinde kim önde? ikinci tur anket sonuçları paylaşıldı mı?
konda seçim anketini yayınladı mı?, konda anketinde kim önde? ikinci tur anket sonuçları paylaşıldı mı?
KONDA'dan 2. tur anketi: Fark 5.4 puan
12:25 25.05.2023 (güncellendi: 12:26 25.05.2023) Abone ol
28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimleri öncesinde anket çalışmaları kamuoyu tarafından takip ediliyor. KONDA Araştırma Şirketi'nin son çalışmasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı 52.7 ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.3.
Türkiye, 28 Mayıs'ta tekrar sandık başında gidecek. KONDA Araştırma Şirketi seçime üç gün kala 20-21 Mayıs'ta yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.
34 ilde 3 bin 607 kişiyle yüz yüze görüşmeyle yapılan ankette adayların kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şu şekilde:
Kararsızlar dağıtıldığında çıkan sonuç ise şöyle oldu: