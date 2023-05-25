https://sputniknews.com.tr/20230525/kondadan-ikinci-tur-anketi-fark-54-puan-1071552309.html

KONDA'dan 2. tur anketi: Fark 5.4 puan

KONDA'dan 2. tur anketi: Fark 5.4 puan

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimleri öncesinde anket çalışmaları kamuoyu tarafından takip ediliyor. KONDA Araştırma Şirketi'nin son çalışmasına... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

konda

anket

anket şirketleri

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Türkiye, 28 Mayıs'ta tekrar sandık başında gidecek. KONDA Araştırma Şirketi seçime üç gün kala 20-21 Mayıs'ta yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 34 ilde 3 bin 607 kişiyle yüz yüze görüşmeyle yapılan ankette adayların kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şu şekilde: Erdoğan: Yüzde 47 Kılıçdaroğlu: Yüzde 42.2 Kararsız: Yüzde 8.2 Oy kullanmaz: Yüzde 2.6 Kararsızlar dağıtıldığında çıkan sonuç ise şöyle oldu: Erdoğan: Yüzde 52.7 Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.3

https://sputniknews.com.tr/20230525/2-tur-secimine-sayili-gunler-kaldi-son-anketler-ne-soyluyor-1071549469.html

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konda seçim anketini yayınladı mı?, konda anketinde kim önde? ikinci tur anket sonuçları paylaşıldı mı?