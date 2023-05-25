https://sputniknews.com.tr/20230525/2-tur-secimine-sayili-gunler-kaldi-son-anketler-ne-soyluyor-1071549469.html

2. tur seçimine sayılı günler kaldı: Son anketler ne söylüyor?

2. tur seçimine sayılı günler kaldı: Son anketler ne söylüyor?

Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Anket çalışmaları hız kazanırken son olarak KONDA Araştırma Şirketi ve ASAL... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T11:53+0300

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2023 türkiye seçimleri

seçim

anket

araştırma

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28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne sayılı günler kala anket çalışmaları kamuoyu tarafından takip ediliyor. ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 19-24 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 184 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, "28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltildi. Buna göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.4 ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 46.6 çıktı. Erdoğan öndeÖte yandan KONDA Araştırma Şirketi, 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği anketi yayınladı. 34 ilde 3 bin 607 kişiyle yüz yüze görüşmeyle yapılan ankette, kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oldu: Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.7 Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.3 KONDA ayrıca, 28 Mayıs sonuçlarını etkileyebilecek üç dinamiği de şu şekilde açıkladı:"Birincisi, 20-21 Mayıs tarihinden seçime kadar bir haftada yaşanacak olayların siyasi tercihlere etkisi. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur oylamasının ardından Ata İttifakı’nın dağılması üzerine, ittifakı oluşturan parti liderleri ve ittifak adayının seçimin 2. tur oylamasında farklı adayları destekleme kararı almaları üzerine yaşanabilecek stratejik oy kaymaları. Üçüncüsü de bu hükümet sistemi modelinde ilk defa deneyimleyeceğimiz, 2. tura giden seçimde katılım oranı olacaktır."

https://sputniknews.com.tr/20230523/1071427404.html

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