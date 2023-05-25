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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/2-tur-secimine-sayili-gunler-kaldi-son-anketler-ne-soyluyor-1071549469.html
2. tur seçimine sayılı günler kaldı: Son anketler ne söylüyor?
2. tur seçimine sayılı günler kaldı: Son anketler ne söylüyor?
Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Anket çalışmaları hız kazanırken son olarak KONDA Araştırma Şirketi ve ASAL... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T11:53+0300
2023-05-25T11:53+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
anket
araştırma
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28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne sayılı günler kala anket çalışmaları kamuoyu tarafından takip ediliyor. ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 19-24 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 184 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, "28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltildi. Buna göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.4 ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 46.6 çıktı. Erdoğan öndeÖte yandan KONDA Araştırma Şirketi, 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği anketi yayınladı. 34 ilde 3 bin 607 kişiyle yüz yüze görüşmeyle yapılan ankette, kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oldu: Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.7 Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.3 KONDA ayrıca, 28 Mayıs sonuçlarını etkileyebilecek üç dinamiği de şu şekilde açıkladı:"Birincisi, 20-21 Mayıs tarihinden seçime kadar bir haftada yaşanacak olayların siyasi tercihlere etkisi. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur oylamasının ardından Ata İttifakı’nın dağılması üzerine, ittifakı oluşturan parti liderleri ve ittifak adayının seçimin 2. tur oylamasında farklı adayları destekleme kararı almaları üzerine yaşanabilecek stratejik oy kaymaları. Üçüncüsü de bu hükümet sistemi modelinde ilk defa deneyimleyeceğimiz, 2. tura giden seçimde katılım oranı olacaktır."
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seçim, anket, araştırma
seçim, anket, araştırma

2. tur seçimine sayılı günler kaldı: Son anketler ne söylüyor?

11:53 25.05.2023
© AACumhurbaşkanı adayları
Cumhurbaşkanı adayları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Anket çalışmaları hız kazanırken son olarak KONDA Araştırma Şirketi ve ASAL Araştırma son sonuçları paylaştı.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne sayılı günler kala anket çalışmaları kamuoyu tarafından takip ediliyor.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 19-24 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 184 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Katılımcılara, "28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltildi. Buna göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.4 ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 46.6 çıktı.

Erdoğan önde

Öte yandan KONDA Araştırma Şirketi, 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği anketi yayınladı. 34 ilde 3 bin 607 kişiyle yüz yüze görüşmeyle yapılan ankette, kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oldu:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.7
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.3
KONDA ayrıca, 28 Mayıs sonuçlarını etkileyebilecek üç dinamiği de şu şekilde açıkladı:
"Birincisi, 20-21 Mayıs tarihinden seçime kadar bir haftada yaşanacak olayların siyasi tercihlere etkisi.
İkincisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur oylamasının ardından Ata İttifakı’nın dağılması üzerine, ittifakı oluşturan parti liderleri ve ittifak adayının seçimin 2. tur oylamasında farklı adayları destekleme kararı almaları üzerine yaşanabilecek stratejik oy kaymaları.
Üçüncüsü de bu hükümet sistemi modelinde ilk defa deneyimleyeceğimiz, 2. tura giden seçimde katılım oranı olacaktır."
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş: Erdoğan ilk defa bir seçimi kazanamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
SEYİR HALİ
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş: Erdoğan ilk defa bir seçimi kazanamadı
23 Mayıs, 07:07
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