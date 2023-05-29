https://sputniknews.com.tr/20230529/hollandali-asiri-sagci-wilderstan-irkci-cagri-erdogana-oy-verenler-ulkeden-gitsin-1071746805.html
Hollandalı aşırı sağcı Wilders'tan ırkçı çağrı: Erdoğan'a oy verenler ülkeden gitsin
Hollandalı aşırı sağcı Wilders'tan ırkçı çağrı: Erdoğan'a oy verenler ülkeden gitsin
Aşırı sağcı Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrası yaptığı paylaşımda, "Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T17:05+0300
2023-05-29T17:05+0300
2023-05-29T17:09+0300
geert wilders
recep tayyip erdoğan
çağrı
oy
seçmen
avrupa
2023 türkiye seçimleri
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Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'ın Türkiye seçimleri sonrası yaptığı ırkçı paylaşım tepkilere neden oldu.Hollandalı Türk seçmenlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenleri eleştiren Wilders, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hollanda'da İslamofaşist Erdoğan'a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!" ifadelerini kullandı.Wilders, daha sonra Türkiye'nin 'battığı' mesajının verildiği tekneli bir görsel kullanarak "Güle güle Türkiye" notunu kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230529/brezilyanin-asiri-sol-partisinden-secim-paylasimi-erdogan-emperyalizmi-yendi--1071731705.html
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geert wilders, recep tayyip erdoğan, çağrı, oy, seçmen, avrupa
geert wilders, recep tayyip erdoğan, çağrı, oy, seçmen, avrupa
Hollandalı aşırı sağcı Wilders'tan ırkçı çağrı: Erdoğan'a oy verenler ülkeden gitsin
17:05 29.05.2023 (güncellendi: 17:09 29.05.2023) Abone ol
Aşırı sağcı Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrası yaptığı paylaşımda, "Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum" dedi.
Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'ın Türkiye seçimleri sonrası yaptığı ırkçı paylaşım tepkilere neden oldu.
Hollandalı Türk seçmenlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenleri eleştiren Wilders, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hollanda'da İslamofaşist Erdoğan'a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!" ifadelerini kullandı.
Wilders, daha sonra Türkiye'nin 'battığı' mesajının verildiği tekneli bir görsel kullanarak "Güle güle Türkiye" notunu kullandı.