https://sputniknews.com.tr/20230529/hollandali-asiri-sagci-wilderstan-irkci-cagri-erdogana-oy-verenler-ulkeden-gitsin-1071746805.html

Hollandalı aşırı sağcı Wilders'tan ırkçı çağrı: Erdoğan'a oy verenler ülkeden gitsin

Hollandalı aşırı sağcı Wilders'tan ırkçı çağrı: Erdoğan'a oy verenler ülkeden gitsin

Aşırı sağcı Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrası yaptığı paylaşımda, "Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T17:05+0300

2023-05-29T17:05+0300

2023-05-29T17:09+0300

geert wilders

recep tayyip erdoğan

çağrı

oy

seçmen

avrupa

2023 türkiye seçimleri

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Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'ın Türkiye seçimleri sonrası yaptığı ırkçı paylaşım tepkilere neden oldu.Hollandalı Türk seçmenlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenleri eleştiren Wilders, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hollanda'da İslamofaşist Erdoğan'a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!" ifadelerini kullandı.Wilders, daha sonra Türkiye'nin 'battığı' mesajının verildiği tekneli bir görsel kullanarak "Güle güle Türkiye" notunu kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230529/brezilyanin-asiri-sol-partisinden-secim-paylasimi-erdogan-emperyalizmi-yendi--1071731705.html

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geert wilders, recep tayyip erdoğan, çağrı, oy, seçmen, avrupa