https://sputniknews.com.tr/20230529/brezilyanin-asiri-sol-partisinden-secim-paylasimi-erdogan-emperyalizmi-yendi--1071731705.html
Brezilya'nın aşırı sol partisinden seçim paylaşımı: 'Erdoğan emperyalizmi yendi'
Brezilya'nın aşırı sol partisinden seçim paylaşımı: 'Erdoğan emperyalizmi yendi'
Brezilya'da aşırı sol görüşlü İşçi Davası Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı için "Erdoğan emperyalizmi yenerek Türkiye'de seçimleri kazandı"... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T13:55+0300
2023-05-29T13:55+0300
2023-05-29T13:59+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
brezilya
sol
parti
paylaşım
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Brezilyalı İşçi Davası Partisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim galibiyeti için, "Emperyalizm yine yenildi. Erdoğan'a karşı yürütülen devasa bir darbe kampanyasının ortasında, Türkiye'de mevcut Cumhurbaşkanı yeniden seçildi" değerlendirmesi yapıldı.NATO karşıtı tutumunu yineleyen İşçi Davası Partisi, açıklamasında, Erdoğan'ın 'emperyalizmi yenerek' Türkiye'de seçimleri kazandığı savunuldu.Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin 'bölgedeki önemine' işaret edilen açıklamada, "Emperyalizm, Ortadoğu'nun kontrolünü kaybediyor" değerlendirmesinde bulunuldu.Brezilya'da İşçi Davası Partisi, Brezilya İşçi Partisi'nden ayrılanlar tarafından 1995'te kuruldu.Kuruluşunda Troçkici aydınların etkin olduğu aşırı solcu partiye gazeteci Rui Costa Pimenta başkanlık ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230529/kommersant-turkiye-bati-ile-rusya-arasindaki-dengeyi-korumayi-secti--1071728175.html
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recep tayyip erdoğan, seçim, brezilya, sol, parti, paylaşım
recep tayyip erdoğan, seçim, brezilya, sol, parti, paylaşım
Brezilya'nın aşırı sol partisinden seçim paylaşımı: 'Erdoğan emperyalizmi yendi'
13:55 29.05.2023 (güncellendi: 13:59 29.05.2023) Abone ol
Brezilya'da aşırı sol görüşlü İşçi Davası Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı için "Erdoğan emperyalizmi yenerek Türkiye'de seçimleri kazandı" ifadesini kullandı.
Brezilyalı İşçi Davası Partisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim galibiyeti için, "Emperyalizm yine yenildi. Erdoğan'a karşı yürütülen devasa bir darbe kampanyasının ortasında, Türkiye'de mevcut Cumhurbaşkanı yeniden seçildi" değerlendirmesi yapıldı.
NATO karşıtı tutumunu yineleyen İşçi Davası Partisi, açıklamasında, Erdoğan'ın 'emperyalizmi yenerek' Türkiye'de seçimleri kazandığı savunuldu.
Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin 'bölgedeki önemine' işaret edilen açıklamada, "Emperyalizm, Ortadoğu'nun kontrolünü kaybediyor" değerlendirmesinde bulunuldu.
Brezilya'da İşçi Davası Partisi, Brezilya İşçi Partisi'nden ayrılanlar tarafından 1995'te kuruldu.
Kuruluşunda Troçkici aydınların etkin olduğu aşırı solcu partiye gazeteci Rui Costa Pimenta başkanlık ediyor.