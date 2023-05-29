https://sputniknews.com.tr/20230529/brezilyanin-asiri-sol-partisinden-secim-paylasimi-erdogan-emperyalizmi-yendi--1071731705.html

Brezilya'nın aşırı sol partisinden seçim paylaşımı: 'Erdoğan emperyalizmi yendi'

Brezilya'nın aşırı sol partisinden seçim paylaşımı: 'Erdoğan emperyalizmi yendi'

Brezilya'da aşırı sol görüşlü İşçi Davası Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı için "Erdoğan emperyalizmi yenerek Türkiye'de seçimleri kazandı"... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T13:55+0300

2023-05-29T13:55+0300

2023-05-29T13:59+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

seçim

brezilya

sol

parti

paylaşım

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Brezilyalı İşçi Davası Partisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim galibiyeti için, "Emperyalizm yine yenildi. Erdoğan'a karşı yürütülen devasa bir darbe kampanyasının ortasında, Türkiye'de mevcut Cumhurbaşkanı yeniden seçildi" değerlendirmesi yapıldı.NATO karşıtı tutumunu yineleyen İşçi Davası Partisi, açıklamasında, Erdoğan'ın 'emperyalizmi yenerek' Türkiye'de seçimleri kazandığı savunuldu.Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin 'bölgedeki önemine' işaret edilen açıklamada, "Emperyalizm, Ortadoğu'nun kontrolünü kaybediyor" değerlendirmesinde bulunuldu.Brezilya'da İşçi Davası Partisi, Brezilya İşçi Partisi'nden ayrılanlar tarafından 1995'te kuruldu.Kuruluşunda Troçkici aydınların etkin olduğu aşırı solcu partiye gazeteci Rui Costa Pimenta başkanlık ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230529/kommersant-turkiye-bati-ile-rusya-arasindaki-dengeyi-korumayi-secti--1071728175.html

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recep tayyip erdoğan, seçim, brezilya, sol, parti, paylaşım