https://sputniknews.com.tr/20230529/kommersant-turkiye-bati-ile-rusya-arasindaki-dengeyi-korumayi-secti--1071728175.html

Kommersant: Türkiye, Batı ile Rusya arasındaki dengeyi korumayı seçti

Kommersant: Türkiye, Batı ile Rusya arasındaki dengeyi korumayı seçti

Rusya'nın iş dünyasına yakın gazetelerinden Kommersant, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne ilişkin bir haberinde "Türkiye dengeyi seçti" başlığını... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T13:10+0300

2023-05-29T13:10+0300

2023-05-29T13:11+0300

2023 türkiye seçimleri

kommersant

türkiye

rusya

seçim

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

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Türkiye'deki seçim süreci Rusya'da da yakından takip ediliyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kommersant, seçimin nabzını uzmanlarla tutuyor. Kommersant FM'e konuşan Türkolog Yaşar Niyazbayev, seçimlere ilişkin değerlendirmesinde 'denge' unsurunu ön plana çıkardı. "Gördüğümüz en önemli mesaj, sağcı muhafazakar oyların bu seçimlerde çok ciddi bir rol oynadığıydı. Görünüşe göre ülke muhafazakar yaklaşımlara bağlı kalacak. Zira ana muhalefet partisi laik ve biraz daha az muhafazakar. Burada şimdiye kadar geçerli olan politika, yani Erdoğan'ın politikası kazandı" diyen Niyazbayev, bu politikanın Batı ile Rusya arasındaki dengenin korunmasına dayandığını belirtti. 'Rusya'yla dostluğun bedeli olup olmayacağını henüz bilmiyoruz' "Fakat baskı ne kadar artacak? Şimdi Cumhurbaşkanı tüm vaatlerinin sorumluluğunu yerine getirmek zorunda ancak Türkiye'deki ekonomik durum pek iç açıcı değil ve bir dereceye kadar sapmalar olacak" diye devam eden Niyazbayev, bunun Rusya'yla dostluğun bedeli olup olmayacağını henüz bilmediklerini kaydetti. Türkiye'de insanların sistemi protesto etmek için sokağa çıkmadığına dikkat çeken Niyazbayev, "Eğer devlet muhalif seçmeni kızdıracak şeyler yapsaydı, bunun etkisi görülürdü. Evet, mutsuzlar vardı ancak adil bir şekilde sandığa gidip oy kullanmayı bildiler" ifadelerini kullandı. 'Kılıçdaroğlu'nun politikalarının belirlenmesi sırasında birçok hata yapıldı' Yüksek Ekonomi Okulu Asya ve Afrika Araştırmaları Merkezi'nden Aleksey Obraztsov ise, muhalefet liderinin Erdoğan'a çetin bir mücadele dayatma şansını birçok açıdan kaçırdığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarının belirlenmesi sırasında birçok hata yapıldığını kaydeden Obraztsov, Rusya'yla ilişkiler de dahil birçok konudaki yaklaşımın kampanya sürecinde son derece keskin şekilde değiştiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun son derece açık bir şekilde Alevi olduğunu söylemeye başladığının da altını çizen Obraztsov, "Türkler büyük ölçüde muhafazakar insanlar ve tabii ki ringdeki bu tür hamleler muhalefet adayının popülaritesini artırmıyor" yorumunu yaptı.

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kommersant, türkiye, rusya, seçim, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan