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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230529/erdoganin-kazandigi-cumhurbaskani-secimi-ortadogu-medyasinda-genis-yer-aldi-1071712162.html
Erdoğan'ın kazandığı Cumhurbaşkanı seçimi Ortadoğu medyasında geniş yer aldı
Erdoğan'ın kazandığı Cumhurbaşkanı seçimi Ortadoğu medyasında geniş yer aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken seçim... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T02:09+0300
2023-05-29T02:09+0300
recep tayyip erdoğan
2023 türkiye seçimleri
seçim
ortadoğu
basın
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
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Türkiye'deki seçimi yakından takip eden ortadoğu bölge ülkelerinin medyasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı zafere geniş yer ayrıldı.CezayirCezayir'in eş-Şuruk gazetesi, konuyla ilgili haberinde, "Erdoğan yeni bir dönem için yine cumhurbaşkanı" başlığını kullanarak, "Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların çoğunluğunu alarak yeni bir dönem için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildi" ifadelerine yer verildi.Yine Cezayir'in el-Haber gazetesi, Türkiye'deki seçim sonuçlarını, "Erdoğan, rekabetin sonucunu belirledi" başlığıyla verirken eş-Şaab gazetesi ise "Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği rekabeti yüzde 52 ile kazandı" yazdı. LübnanLübnan'da da seçimler ilgiyle takip edilirken an-Nahar gazetesi, internet sitesinde yer verdiği haberinde, Erdoğan'ın seçim zaferi sonrasında İstanbul'da kendisini kutlayan halka yaptığı konuşmadan, "Halk bizi önümüzdeki beş yıl boyunca iktidardan sorumlu tuttu" şeklindeki ifadelerini okuyucularına aktardı.Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Akhbar gazetesinin internet sitesinde yer verilen haberde de Lübnan'da Erdoğan'ın seçim başarısının kutlandığına dikkati çekildi. Haberde, Trablusşam'daki zafer kutlamaları sırasında kent merkezinin ortasındaki Hamidiye Saat Kulesi'ne 25 metrelik bir Türk bayrağı asıldığı aktarıldı. TunusŞuruk gazetesi, Şems Radyosu ve Babnet haber sitesindeki haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki zaferine vurgu yapıldı.Şuruk Gazetesi, "Resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazandı" başlıklı haberinde, "Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile kıyasıya geçen seçim sürecinin ardından Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini, aldığı yüzde 52 oy oranıyla kazandı" ifadelerine yer verdi.IrakIrak resmi haber ajansı INA, konuyla ilgili haberi, "Erdoğan, en çok oyu elde ederek seçimi kazandı." başlığıyla abonelerine sundu.INA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmasına yer verdiği diğer bir haberinde, "Erdoğan: Biz İstanbul'a aşığız. Bu yolculuğa İstanbul'da başladık ve İstanbul'la devam edeceğiz." başlığını kullandı.Öte yandan Erbil merkezli Rudaw televizyonu, internet sitesindeki haberi, "YSK Başkanı: Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmiştir" başlığıyla manşetinden verdi.İranResmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim başarısından dolayı gönderdiği tebrik mesajını manşetine taşıdı.Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı oldu" başlığını kullandığı detaylı haberinde, Türkiye'deki kutlamalara ve dünya liderlerinden Erdoğan'a gönderilen tebrik mesajlarına da yer verdi.Yarı resmi ISNA haber ajansı da ana sayfasından "Erdoğan seçimi kazandı" başlığını kullanarak, "Türkiye'nin mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde mağlup ederek Cumhurbaşkanlığını beş yıllığına yeniden devralmayı başardı" ifadelerine yer verdi.Filistin-İsrailFilistin'den el-Kuds gazetesi seçim sonuçlarını, "Türkiye, Erdoğan'a güvenini bir kez daha yeniledi" başlığıyla paylaştı. Gazete, "Türkler, sandığa giderek Erdoğan'ı bir beş yıllığına daha cumhurbaşkanı olarak seçti" ifadelerine yer verdi.el-Filistin gazetesi de Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim başarısından dolayı tebriğine yer verdi. Gazete, Heniyye'nin Türk halkını "medeni duruşundan" dolayı, Filistin davası ve Kudüs'e desteği için takdir ettiğini iletti.İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz ise Türkiye'deki seçim sonuçlarını internet sitesinde, "Türkiye'de Erdoğan zaferini ilan etti" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Gazete, Erdoğan'ın konuşmasında, "seçmenlerin kendisine sorumluluk verdiği ve tek kazananın Türkiye olduğu" şeklindeki ifadelerini aktardı.Jerusalem Post gazetesi de internet sitesinde, "Türkiye'de Erdoğan seçimlerde zaferini duyurdu" başlığını kullandı. Gazete Türkiye'deki seçimi "en önemli seçim" diye niteleyerek muhalefetin "ilk defa Erdoğan'ı koltuğundan etme şansı olduğunu düşündüğünü" belirtti.Maariv gazetesi de internet sayfasında, Erdoğan'ın zafer konuşmasında, "Tek kazanan Türkiye" sözlerini okuyucularına aktardı.LibyaLibya medyasında da seçimler ilgiyle takip edildi. February TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra İstanbul'da halka hitaben yaptığı konuşmayı haberleştirdi.Libya Panaroma haber sitesi ise Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajını aktardığı haberinde, "Dibeybe, ayrıca Erdoğan'ı arayarak iki ülke arasındaki derin ilişkilerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini vurguladı." ifadelerine yer verdi.Birleşik Arap EmirlikleriThe National adlı haber sitesi, seçim sonuçlarını "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimleri kazanarak iktidarını üçüncü on yıla uzatıyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.KatarAl Jazeera televizyonunun internet sitesinde Türkiye'deki seçimlerle ilgili verilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer konuşması geniş bir şekilde verilirken, Erdoğan'ın, "Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye, kazanan demokrasimizdir." ifadelerine yer verildi.Eş-Şark gazetesi, internet sitesinde Erdoğan'ın zaferini, "Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı" başlığıyla verdi. Gazete ayrıca Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için destekçileriyle birlikte şarkı söylediğini de haberleştirdi.Suudi ArabistanŞarku'l Avsat gazetesinin internet sitesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazandığı haberine yer verildi.Al Arabiya da Erdoğan'ın Ankara'daki konuşmasını, "Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Türklere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı" başlığıyla verdi. Haberde, Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha ülkelerine dönüşünü sağlama sözü verdiğine de işaret edildi.KuveytEl-Kabas gazetesinin Twitter sayfasında, gazetenin bugün yayınlanacak ilk sayfası paylaşıldı. Gazete, seçim sonuçlarıyla ilgili haberini, "Erdoğan 2028'e kadar Türkiye'nin cumhurbaşkanı" şeklinde sürmanşetten verdi.
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ortadoğu medyası erdoğan, erdoğan seçimi kazandı mı, erdoğan, seçim sonucu nedir, seçimi kim kazandı, hangi ortadoğu ülkeleri türkiye seçimi verdi
ortadoğu medyası erdoğan, erdoğan seçimi kazandı mı, erdoğan, seçim sonucu nedir, seçimi kim kazandı, hangi ortadoğu ülkeleri türkiye seçimi verdi

Erdoğan'ın kazandığı Cumhurbaşkanı seçimi Ortadoğu medyasında geniş yer aldı

02:09 29.05.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken seçim sonuçları özellikle Arap ülkeleri ile İran ve İsrail medyasında yakından takip edildi.
Türkiye'deki seçimi yakından takip eden ortadoğu bölge ülkelerinin medyasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı zafere geniş yer ayrıldı.

Cezayir

Cezayir'in eş-Şuruk gazetesi, konuyla ilgili haberinde, "Erdoğan yeni bir dönem için yine cumhurbaşkanı" başlığını kullanarak, "Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların çoğunluğunu alarak yeni bir dönem için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildi" ifadelerine yer verildi.
Yine Cezayir'in el-Haber gazetesi, Türkiye'deki seçim sonuçlarını, "Erdoğan, rekabetin sonucunu belirledi" başlığıyla verirken eş-Şaab gazetesi ise "Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği rekabeti yüzde 52 ile kazandı" yazdı.

Lübnan

Lübnan'da da seçimler ilgiyle takip edilirken an-Nahar gazetesi, internet sitesinde yer verdiği haberinde, Erdoğan'ın seçim zaferi sonrasında İstanbul'da kendisini kutlayan halka yaptığı konuşmadan, "Halk bizi önümüzdeki beş yıl boyunca iktidardan sorumlu tuttu" şeklindeki ifadelerini okuyucularına aktardı.
Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Akhbar gazetesinin internet sitesinde yer verilen haberde de Lübnan'da Erdoğan'ın seçim başarısının kutlandığına dikkati çekildi. Haberde, Trablusşam'daki zafer kutlamaları sırasında kent merkezinin ortasındaki Hamidiye Saat Kulesi'ne 25 metrelik bir Türk bayrağı asıldığı aktarıldı.

Tunus

Şuruk gazetesi, Şems Radyosu ve Babnet haber sitesindeki haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki zaferine vurgu yapıldı.
Şuruk Gazetesi, "Resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazandı" başlıklı haberinde, "Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile kıyasıya geçen seçim sürecinin ardından Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini, aldığı yüzde 52 oy oranıyla kazandı" ifadelerine yer verdi.

Irak

Irak resmi haber ajansı INA, konuyla ilgili haberi, "Erdoğan, en çok oyu elde ederek seçimi kazandı." başlığıyla abonelerine sundu.
INA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmasına yer verdiği diğer bir haberinde, "Erdoğan: Biz İstanbul'a aşığız. Bu yolculuğa İstanbul'da başladık ve İstanbul'la devam edeceğiz." başlığını kullandı.
Öte yandan Erbil merkezli Rudaw televizyonu, internet sitesindeki haberi, "YSK Başkanı: Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmiştir" başlığıyla manşetinden verdi.

İran

Resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim başarısından dolayı gönderdiği tebrik mesajını manşetine taşıdı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı oldu" başlığını kullandığı detaylı haberinde, Türkiye'deki kutlamalara ve dünya liderlerinden Erdoğan'a gönderilen tebrik mesajlarına da yer verdi.
Yarı resmi ISNA haber ajansı da ana sayfasından "Erdoğan seçimi kazandı" başlığını kullanarak, "Türkiye'nin mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde mağlup ederek Cumhurbaşkanlığını beş yıllığına yeniden devralmayı başardı" ifadelerine yer verdi.

Filistin-İsrail

Filistin'den el-Kuds gazetesi seçim sonuçlarını, "Türkiye, Erdoğan'a güvenini bir kez daha yeniledi" başlığıyla paylaştı. Gazete, "Türkler, sandığa giderek Erdoğan'ı bir beş yıllığına daha cumhurbaşkanı olarak seçti" ifadelerine yer verdi.
el-Filistin gazetesi de Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim başarısından dolayı tebriğine yer verdi. Gazete, Heniyye'nin Türk halkını "medeni duruşundan" dolayı, Filistin davası ve Kudüs'e desteği için takdir ettiğini iletti.
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz ise Türkiye'deki seçim sonuçlarını internet sitesinde, "Türkiye'de Erdoğan zaferini ilan etti" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Gazete, Erdoğan'ın konuşmasında, "seçmenlerin kendisine sorumluluk verdiği ve tek kazananın Türkiye olduğu" şeklindeki ifadelerini aktardı.
Jerusalem Post gazetesi de internet sitesinde, "Türkiye'de Erdoğan seçimlerde zaferini duyurdu" başlığını kullandı. Gazete Türkiye'deki seçimi "en önemli seçim" diye niteleyerek muhalefetin "ilk defa Erdoğan'ı koltuğundan etme şansı olduğunu düşündüğünü" belirtti.
Maariv gazetesi de internet sayfasında, Erdoğan'ın zafer konuşmasında, "Tek kazanan Türkiye" sözlerini okuyucularına aktardı.

Libya

Libya medyasında da seçimler ilgiyle takip edildi. February TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra İstanbul'da halka hitaben yaptığı konuşmayı haberleştirdi.
Libya Panaroma haber sitesi ise Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajını aktardığı haberinde, "Dibeybe, ayrıca Erdoğan'ı arayarak iki ülke arasındaki derin ilişkilerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini vurguladı." ifadelerine yer verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri

The National adlı haber sitesi, seçim sonuçlarını "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimleri kazanarak iktidarını üçüncü on yıla uzatıyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Katar

Al Jazeera televizyonunun internet sitesinde Türkiye'deki seçimlerle ilgili verilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer konuşması geniş bir şekilde verilirken, Erdoğan'ın, "Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye, kazanan demokrasimizdir." ifadelerine yer verildi.
Eş-Şark gazetesi, internet sitesinde Erdoğan'ın zaferini, "Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı" başlığıyla verdi. Gazete ayrıca Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için destekçileriyle birlikte şarkı söylediğini de haberleştirdi.

Suudi Arabistan

Şarku'l Avsat gazetesinin internet sitesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazandığı haberine yer verildi.
Al Arabiya da Erdoğan'ın Ankara'daki konuşmasını, "Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Türklere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı" başlığıyla verdi. Haberde, Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha ülkelerine dönüşünü sağlama sözü verdiğine de işaret edildi.

Kuveyt

El-Kabas gazetesinin Twitter sayfasında, gazetenin bugün yayınlanacak ilk sayfası paylaşıldı. Gazete, seçim sonuçlarıyla ilgili haberini, "Erdoğan 2028'e kadar Türkiye'nin cumhurbaşkanı" şeklinde sürmanşetten verdi.
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