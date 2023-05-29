https://sputniknews.com.tr/20230529/ekonomik-guven-endeksi-mayista-yuzde-14-artti-1071719644.html
Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 1.4 arttı
Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 1.4 arttı
Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1.4 artarak 103.7 değerini aldı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T10:17+0300
2023-05-29T10:17+0300
2023-05-29T10:22+0300
ekonomi
türkiye
ekonomik güven endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında 102.2 iken, Mayıs ayında yüzde 1.4 oranında artarak 103.7 değerini aldı.Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 4.0 oranında artarak 91.1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105.1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0.6 oranında azalarak 117.4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.4 oranında artarak 116.7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4.3 oranında artarak 92.2 değerini aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230527/ankara-ticaret-odasi-baskani-baran-enflasyon-muhasebesine-gecilmeli-1071644831.html
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türkiye, ekonomik güven endeksi
türkiye, ekonomik güven endeksi
Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 1.4 arttı
10:17 29.05.2023 (güncellendi: 10:22 29.05.2023) Abone ol
Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1.4 artarak 103.7 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında 102.2 iken, Mayıs ayında yüzde 1.4 oranında artarak 103.7 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 4.0 oranında artarak 91.1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105.1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0.6 oranında azalarak 117.4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.4 oranında artarak 116.7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4.3 oranında artarak 92.2 değerini aldı.