https://sputniknews.com.tr/20230527/ankara-ticaret-odasi-baskani-baran-enflasyon-muhasebesine-gecilmeli-1071644831.html
Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran: Enflasyon muhasebesine geçilmeli
Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran: Enflasyon muhasebesine geçilmeli
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, fiyat artışları nedeniyle işletmelerin çeşitli yükümlülüklerle karşı karşıya kaldığını... 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T12:29+0300
2023-05-27T12:29+0300
2023-05-27T12:29+0300
ekonomi
türkiye
ankara ticaret odası (ato)
enflasyon
özel sektör
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, fiyat artışları nedeniyle işletmelerin çeşitli yükümlülüklerle karşı karşıya kaldığını belirterek, enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesi gerektiğini ifade etti.ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Halil İlik, Ali Yıldız, Yasin Özyolu ile Meclis ve Komite üyeleriyle birlikte Ankara Ticaret Odası’nın 68 meslek komitesinde temsil edilen sektörlerin sorun, görüş ve beklentilerini Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu’na aktardı. ATO’nun Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları Ayşe Dilbay ile Mehmet Arabacı’nın da bulunduğu toplantıda konuşan Baran, enflasyon nedeniyle işletmelerin çeşitli yükümlülüklerle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmeli” dedi.'Devlet özel sektöre rakip olmamalı'Baran, reel sektörün gündeminde bulunan işçi-işveren davaları, nitelikli eleman ihtiyacı konularına değinerek, kamunun reel sektöre rakip olarak piyasada yer almaması gerektiğini söyledi. Baran, “Devlet özel sektöre rakip olmamalı. Buna karşın devletin serbest piyasa koşulları ve rekabete zarar vermeden düzenleyici ve denetleyici rolü kuvvetlendirilmelidir” dedi.Depremin maliyeti 103 milyar dolarHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu ise, koronavirüs salgını ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomiyi, dolayısıyla da Türkiye ekonomisini etkilediğini anlattı. Bu iki küresel unsurun ekonomiye etkilerini bertaraf edici faaliyetler yürüttüklerini ve yaşanan 6 Şubat depreminin etkisiyle çalışmaların seyrinin değiştiğini kaydeden Yavilioğlu, “Kaynakların bir kısmını deprem bölgesine kaydırdık. Depremin maliyeti 103 milyar dolar. Bu yıl 500-600 milyar liralık kısmı ekonomimize yansıyacak” dedi.Yavilioğlu, seçim sonrası süreçte ekonomi gündeminde üzerinde duracakları konuların bulunduğunu belirterek, reel sektör ile maliyenin birlikte çalışarak güçlü olabileceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230510/cumhurbaskani-erdogan-gencler-siz-bugun-bir-baskasiniz-pazar-gunu-mardin-bir-baska-gumburdeyecek-1070913042.html
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türkiye, ankara ticaret odası (ato), enflasyon, özel sektör
türkiye, ankara ticaret odası (ato), enflasyon, özel sektör
Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran: Enflasyon muhasebesine geçilmeli
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, fiyat artışları nedeniyle işletmelerin çeşitli yükümlülüklerle karşı karşıya kaldığını belirterek, enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesi gerektiğini ifade etti.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, fiyat artışları nedeniyle işletmelerin çeşitli yükümlülüklerle karşı karşıya kaldığını belirterek, enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesi gerektiğini ifade etti.
ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Halil İlik, Ali Yıldız, Yasin Özyolu ile Meclis ve Komite üyeleriyle birlikte Ankara Ticaret Odası’nın 68 meslek komitesinde temsil edilen sektörlerin sorun, görüş ve beklentilerini Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu’na aktardı.
ATO’nun Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları Ayşe Dilbay ile Mehmet Arabacı’nın da bulunduğu toplantıda konuşan Baran, enflasyon nedeniyle işletmelerin çeşitli yükümlülüklerle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmeli” dedi.
'Devlet özel sektöre rakip olmamalı'
Baran, reel sektörün gündeminde bulunan işçi-işveren davaları, nitelikli eleman ihtiyacı konularına değinerek, kamunun reel sektöre rakip olarak piyasada yer almaması gerektiğini söyledi. Baran, “Devlet özel sektöre rakip olmamalı. Buna karşın devletin serbest piyasa koşulları ve rekabete zarar vermeden düzenleyici ve denetleyici rolü kuvvetlendirilmelidir” dedi.
Depremin maliyeti 103 milyar dolar
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu ise, koronavirüs salgını ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomiyi, dolayısıyla da Türkiye ekonomisini etkilediğini anlattı. Bu iki küresel unsurun ekonomiye etkilerini bertaraf edici faaliyetler yürüttüklerini ve yaşanan 6 Şubat depreminin etkisiyle çalışmaların seyrinin değiştiğini kaydeden Yavilioğlu, “Kaynakların bir kısmını deprem bölgesine kaydırdık. Depremin maliyeti 103 milyar dolar. Bu yıl 500-600 milyar liralık kısmı ekonomimize yansıyacak” dedi.
Yavilioğlu, seçim sonrası süreçte ekonomi gündeminde üzerinde duracakları konuların bulunduğunu belirterek, reel sektör ile maliyenin birlikte çalışarak güçlü olabileceğini ifade etti.