https://sputniknews.com.tr/20230529/egmden-canan-kaftancioglu-hakkinda-suc-duyurusu-1071741349.html
EGM’den Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusu
EGM’den Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kolluk kuvvetlerine yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T15:30+0300
2023-05-29T15:30+0300
2023-05-29T15:30+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
canan kaftancıoğlu
polis
jandarma
hakaret
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EGM’den yapılan yazılı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile polis ve jandarmaya 'hakaret ettiği' belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Türk polisine ve Türk jandarmasına hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu, asla gerçek olmayan ve kendisi tarafından uydurulan bir isnat ve iftira üzerinden seçimin güvenliğini sağlayan kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamızı hedef aldı ve yüzüne tükürülmesi gerektiği alçaklığında bulundu. Kaftancıoğlu’nun ifadeleri, algı operasyonu yaratmaya yönelik düpedüz bir yalandır. Bu yalan, iftira ve hakareti kabul etmiyoruz müfterinin kendisine iade ediyoruz. Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu’nun ifade ettiği gibi kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız değil kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.”
https://sputniknews.com.tr/20230521/imamoglu-ilk-turdan-ders-aldik-ondeyiz-ya-da-gerideyiz-kaybettik-demek-yanlisti-1071363056.html
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egm canan kaftancıoğlu , canan kaftancıoğlu polis , egm kaftancıoğlu hakaret , yüzüne tükürülmesi gereken canan kaftancıoğlu
egm canan kaftancıoğlu , canan kaftancıoğlu polis , egm kaftancıoğlu hakaret , yüzüne tükürülmesi gereken canan kaftancıoğlu
EGM’den Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusu
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kolluk kuvvetlerine yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
EGM’den yapılan yazılı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile polis ve jandarmaya 'hakaret ettiği' belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Türk polisine ve Türk jandarmasına hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu, asla gerçek olmayan ve kendisi tarafından uydurulan bir isnat ve iftira üzerinden seçimin güvenliğini sağlayan kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamızı hedef aldı ve yüzüne tükürülmesi gerektiği alçaklığında bulundu. Kaftancıoğlu’nun ifadeleri, algı operasyonu yaratmaya yönelik düpedüz bir yalandır. Bu yalan, iftira ve hakareti kabul etmiyoruz müfterinin kendisine iade ediyoruz.
Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu’nun ifade ettiği gibi kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız değil kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.”