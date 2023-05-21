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Eski Pentagon Danışmanı: Zelenskiy yenilgiyi kabul etmek zorunda
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
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ÖZEL HABER
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230521/imamoglu-ilk-turdan-ders-aldik-ondeyiz-ya-da-gerideyiz-kaybettik-demek-yanlisti-1071363056.html
İmamoğlu: İlk turdan ders aldık, 'öndeyiz' ya da 'gerideyiz, kaybettik' demek yanlıştır
İmamoğlu: İlk turdan ders aldık, 'öndeyiz' ya da 'gerideyiz, kaybettik' demek yanlıştır
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP olarak ilk turdan ders aldıklarını belirterek, "Öndeyiz' ya da 'Eyvah gerideyiz, kaybettik'... 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T14:47+0300
2023-05-21T14:47+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda görev alacak sandık görevlileriyle bir araya geldi.Maltepe etkinlik alanında düzenlenen programda İmamoğlu, "Yani ilk tura bakarak 'Öndeyiz' ya da 'Eyvah gerideyiz, kaybettik' demek yanlıştır." dedi."Doğru olan nedir? İlk turdan ders aldık." diyen İmamoğlu, sandık kurulu asil ve yedek üyeleri, müşahitler, okullardaki bilişim sorumluları, hukuk sorumlularıyla bir takım edasıyla hazır, umutlu ve inançlı olacaklarını anlattı.Ekrem İmamoğlu, "En erken ve en güçlü biçimde sandığın başında olacağız ki işlerin sıkı tutulduğunu görüp anlasınlar." ifadelerini kullandı.Toplantıya CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Serkan Akkirman, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Furkan Övündür ile bazı milletvekilleri de katıldı.
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ekrem imamoğlu

İmamoğlu: İlk turdan ders aldık, 'öndeyiz' ya da 'gerideyiz, kaybettik' demek yanlıştır

14:47 21.05.2023
© İBB/ONUR GUNALEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
© İBB/ONUR GUNAL
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP olarak ilk turdan ders aldıklarını belirterek, "Öndeyiz' ya da 'Eyvah gerideyiz, kaybettik' demek yanlıştır" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda görev alacak sandık görevlileriyle bir araya geldi.
Maltepe etkinlik alanında düzenlenen programda İmamoğlu, "Yani ilk tura bakarak 'Öndeyiz' ya da 'Eyvah gerideyiz, kaybettik' demek yanlıştır." dedi.
"Doğru olan nedir? İlk turdan ders aldık." diyen İmamoğlu, sandık kurulu asil ve yedek üyeleri, müşahitler, okullardaki bilişim sorumluları, hukuk sorumlularıyla bir takım edasıyla hazır, umutlu ve inançlı olacaklarını anlattı.
Ekrem İmamoğlu, "En erken ve en güçlü biçimde sandığın başında olacağız ki işlerin sıkı tutulduğunu görüp anlasınlar." ifadelerini kullandı.
Toplantıya CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Serkan Akkirman, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Furkan Övündür ile bazı milletvekilleri de katıldı.
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