https://sputniknews.com.tr/20230529/dolar-ve-euro-secim-sonrasi-yeni-gune-nasil-basladi-1071717277.html

Dolar ve euro seçim sonrası yeni güne nasıl başladı?

Dolar ve euro seçim sonrası yeni güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 20.0470 liradan, euro ise 21.5250 liradan haftaya başladı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T09:33+0300

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Serbest piyasada 20.0450 liradan alınan dolar 20.0470 liradan satılıyor. 21.5230 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 21.5250 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 20.0000 lira, euro'nun satış fiyatı da 21.4680 lira olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230527/altin-fiyatlari-secime-yukselisle-girdi-1071645992.html

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