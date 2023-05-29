https://sputniknews.com.tr/20230529/dolar-ve-euro-secim-sonrasi-yeni-gune-nasil-basladi-1071717277.html
Dolar ve euro seçim sonrası yeni güne nasıl başladı?
Dolar ve euro seçim sonrası yeni güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 20.0470 liradan, euro ise 21.5250 liradan haftaya başladı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T09:33+0300
2023-05-29T09:33+0300
2023-05-29T10:42+0300
ekonomi
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Serbest piyasada 20.0450 liradan alınan dolar 20.0470 liradan satılıyor. 21.5230 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 21.5250 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 20.0000 lira, euro'nun satış fiyatı da 21.4680 lira olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230527/altin-fiyatlari-secime-yukselisle-girdi-1071645992.html
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dolar ve euro ne kadar , dolar ve euro yükseldi mi , döviz kuru , döviz kurları
dolar ve euro ne kadar , dolar ve euro yükseldi mi , döviz kuru , döviz kurları
Dolar ve euro seçim sonrası yeni güne nasıl başladı?
09:33 29.05.2023 (güncellendi: 10:42 29.05.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 20.0470 liradan, euro ise 21.5250 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 20.0450 liradan alınan dolar 20.0470 liradan satılıyor. 21.5230 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 21.5250 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 20.0000 lira, euro'nun satış fiyatı da 21.4680 lira olmuştu.