https://sputniknews.com.tr/20230527/altin-fiyatlari-secime-yukselisle-girdi-1071645992.html

Altın fiyatları seçime yükselişle girdi

Altın fiyatları seçime yükselişle girdi

Altın fiyatları Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turuna yükselişlerle girdi. Altın fiyatlarının yükselişinde ABD Temsilciler Meclisi'ndeki borçlanma tavanı... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T13:16+0300

2023-05-27T13:16+0300

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ekonomi

türkiye

altın

gram altın

fiyat

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Altın fiyatları Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turuna yükselişlerle girdi. Altın fiyatlarının yükselişinde artan ABD Temsilciler Meclisi'ndeki borçlanma tavanı görüşmelerinin aksaması da etkili oldu. ONS altın 1.946 dolardan haftasonuna giriş yaptı.Analistler altındaki düşüşlerin alım fırsatı olabileceğini belirtiyor. ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan "Ons altında 26 Mayıs işlemlerinde, hem 100 günlük ortalamanın olduğu hem de son iki ayın en düşük seviyelerine işaret eden trend desteği konumunda bulunan 1935 dolar sınırına kadar gerileme yaşandı. ABD ekonomisinde ilk çeyrekte büyüme oranının yüzde 1,3 ile beklenti üzerinde gelmesi, ilk etapta faize ilişkin ‘güvercin FED’ öngörülerini zayıflattı ve kıymetli madenlerde bir geri çekilme yaşandı” dedi.27 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatları şöyle:Gram altın: 1.248 TLÇeyrek altın: 2.250 TLYarım altın: 4.487 TLCumhuriyet altını: 9.260 TL

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