https://sputniknews.com.tr/20230529/cumhuriyet-savcisi-akkaya-hayatini-kaybetti-1071732108.html
Cumhuriyet Savcısı Akkaya hayatını kaybetti
Cumhuriyet Savcısı Akkaya hayatını kaybetti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Oktay Akkaya, 42 yaşında hayatını kaybetti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T13:50+0300
2023-05-29T13:50+0300
2023-05-29T13:50+0300
türkiye
türkiye
savcı
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/1c/1044134274_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_093bd28cf63731ae1cc64d0091bd88dc.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Oktay Akkaya, hayatını kaybetti. Ankara'da bir süre önce pankreatit (pankreas iltihaplanması) tedavisi gördükten sonra taburcu edilen savcı Akkaya, önceki gün yeniden rahatsızlanması üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 42 yaşındaki Akkaya, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Akkaya'nın cenazesi defin işlemleri için Samsun'a gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230529/izmirdeki-bayrakli-tunellerinde-tir-yandi-17kisi-dumandan-etkilendi-1071727837.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/1c/1044134274_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_613aca9f7a524ad979202ffc186121e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, savcı, ölüm
Cumhuriyet Savcısı Akkaya hayatını kaybetti
Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Oktay Akkaya, 42 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Oktay Akkaya, hayatını kaybetti.
Ankara'da bir süre önce pankreatit (pankreas iltihaplanması) tedavisi gördükten sonra taburcu edilen savcı Akkaya, önceki gün yeniden rahatsızlanması üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
42 yaşındaki Akkaya, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Akkaya'nın cenazesi defin işlemleri için Samsun'a gönderildi.