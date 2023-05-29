https://sputniknews.com.tr/20230529/belarus-yaz-aylarinda-gorev-yapmak-uzere-turkiyeye-yangin-sondurme-ekibi-gonderdi-1071744810.html
Belarus yaz aylarında görev yapmak üzere Türkiye’ye yangın söndürme ekibi gönderdi
Belarus yaz aylarında görev yapmak üzere Türkiye’ye yangın söndürme ekibi gönderdi
Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’de yaz döneminde orman bölgelerinde görev yapmak üzere bir helikopter ve yangın söndürme ekibi gönderdi. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T16:28+0300
2023-05-29T16:28+0300
2023-05-29T16:35+0300
dünya
türkiye
belarus
yangın söndürme
ekip
orman yangını
aleksandr lukaşenko
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Belarus Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı basın servisinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla gönderilen yangın söndürme ekibi ile Mi-8 tipi helikopter İstanbul’a ulaştı.Ekiplerin yaz aylarında çıkması muhtemel orman yangınlarında görev almak üzere gönderildiği belirtilen açıklamada, “Yangınların kara yolu ile söndürülmesinin zor olduğu dağlık bölgede ekiplerimiz her yıl göreve gidiyor. Şimdi Belarus Acil Durumlar Bakanlığı havacıları aktif eğitim aşamasındalar. İstanbul’da uçuş alanlarını inceliyorlar, yangınları söndürmek için helikopter ve su sepetini hazırlıyorlar. Söndürme ekibinde 4’ü pilot, 3’ü mühendis olmak üzere toplam 7 kişi yer alacak” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, ekiplerin 1 Haziran’dan itibaren yangınlarla mücadelede görev alacakları kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/cumhurbaskani-erdogan-orman-yangini-sondurme-ucaklari-ve-helikopterleri-teslim-torenine-katildi-1070569905.html
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türkiye, belarus, yangın söndürme, ekip, orman yangını, aleksandr lukaşenko
türkiye, belarus, yangın söndürme, ekip, orman yangını, aleksandr lukaşenko
Belarus yaz aylarında görev yapmak üzere Türkiye’ye yangın söndürme ekibi gönderdi
16:28 29.05.2023 (güncellendi: 16:35 29.05.2023) Abone ol
Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’de yaz döneminde orman bölgelerinde görev yapmak üzere bir helikopter ve yangın söndürme ekibi gönderdi.
Belarus Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı basın servisinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla gönderilen yangın söndürme ekibi ile Mi-8 tipi helikopter İstanbul’a ulaştı.
Ekiplerin yaz aylarında çıkması muhtemel orman yangınlarında görev almak üzere gönderildiği belirtilen açıklamada, “Yangınların kara yolu ile söndürülmesinin zor olduğu dağlık bölgede ekiplerimiz her yıl göreve gidiyor. Şimdi Belarus Acil Durumlar Bakanlığı havacıları aktif eğitim aşamasındalar. İstanbul’da uçuş alanlarını inceliyorlar, yangınları söndürmek için helikopter ve su sepetini hazırlıyorlar. Söndürme ekibinde 4’ü pilot, 3’ü mühendis olmak üzere toplam 7 kişi yer alacak” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ekiplerin 1 Haziran’dan itibaren yangınlarla mücadelede görev alacakları kaydedildi.