Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Domates üreticileri: Rusya ile karşılıklı menfaatlerimiz çok yüksek
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doç. Dr. Ersoy: Bilirkişi heyeti, bakanlığın hazırladığı raporun 'kamu zararına' olduğunu saptadı
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Nisanda TÜFE yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda yüzde 43,68 oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
BRICS'in genişlemesi
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Son 10 gün
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
14 Mayıs'ta Kürtlerin tavrı ne olacak
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230503/cumhurbaskani-erdogan-orman-yangini-sondurme-ucaklari-ve-helikopterleri-teslim-torenine-katildi-1070569905.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadele için oluşturulan uçaklar ve helikopterlerin Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim törenine katıldı 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T17:50+0300
2023-05-03T17:50+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
orman yangını
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070570044_0:2:810:458_1920x0_80_0_0_35c0642c1df21b79649dba50bd7442f9.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni" için Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesislerine geldi.AA'da yer alan habere göre Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den, OGM envanterine dahil edilecek 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet insanlı keşif uçağı hakkında bilgi aldı.Erdoğan, ilk olarak yüksek teknolojiye sahip insanlı keşif uçağını inceledi. Bakan Kirişci'den uçak hakkında bilgi alan Erdoğan, bu uçağa "OTAĞ" ismini verdi. Erdoğan, uçağın gövdesine 3 Mayıs 2023 tarihiyle "OTAĞ" ismini yazdı, imzasını attı.Pilotlarla da görüşerek hayırlı olsun dileklerini ileten Erdoğan, daha sonra uçağın önünde fotoğraf çektirdi.Erdoğan, daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve ilki daha önce OGM envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisi hakkında bilgi aldı.Erdoğan, "NEFES" adını verdiği T70 helikopterinin gövdesine de ismini yazdı ve imzasını attı.OGM çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan'a, Bakan Kirişci, Türkiye'deki her bir şehre özgü ağaçların anlatıldığı "Şehrin En Köklüsü" kitabını takdim etti.Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları da katıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070570044_100:0:711:458_1920x0_80_0_0_b9cbbb24b45f8eb9495d4c427617025b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri
recep tayyip erdoğan, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı

17:50 03.05.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadele için oluşturulan uçaklar ve helikopterlerin Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni" için Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesislerine geldi.
AA'da yer alan habere göre Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den, OGM envanterine dahil edilecek 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet insanlı keşif uçağı hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, ilk olarak yüksek teknolojiye sahip insanlı keşif uçağını inceledi. Bakan Kirişci'den uçak hakkında bilgi alan Erdoğan, bu uçağa "OTAĞ" ismini verdi. Erdoğan, uçağın gövdesine 3 Mayıs 2023 tarihiyle "OTAĞ" ismini yazdı, imzasını attı.
Pilotlarla da görüşerek hayırlı olsun dileklerini ileten Erdoğan, daha sonra uçağın önünde fotoğraf çektirdi.
Erdoğan, daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve ilki daha önce OGM envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisi hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, "NEFES" adını verdiği T70 helikopterinin gövdesine de ismini yazdı ve imzasını attı.
OGM çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan'a, Bakan Kirişci, Türkiye'deki her bir şehre özgü ağaçların anlatıldığı "Şehrin En Köklüsü" kitabını takdim etti.
Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları da katıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала