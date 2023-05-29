https://sputniknews.com.tr/20230529/bakan-varanktan-kilicdarogluna-istifa-etsen-mi-artik-1071724447.html
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: 'İstifa etsen mi artık?'
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: 'İstifa etsen mi artık?'
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 4'lük bir farkla kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T12:05+0300
2023-05-29T12:05+0300
2023-05-29T12:05+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
mustafa varank
ak parti
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Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.16 oranında oy alarak üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oranında oy aldı.Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na seslendi.Varank, "İstifa etsen mi artık, ne dersin? @kilicdarogluk" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230528/ankaranin-2023-secim-sonuclari-sandiklar-kapandi-sayim-basladi-1071691680.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa varank, ak parti
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa varank, ak parti
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: 'İstifa etsen mi artık?'
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 4'lük bir farkla kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "İstifa etsen mi artık, ne dersin?" dedi.
Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.16 oranında oy alarak üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oranında oy aldı.
Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na seslendi.
Varank, "İstifa etsen mi artık, ne dersin? @kilicdarogluk" dedi.