https://sputniknews.com.tr/20230529/bakan-varanktan-kilicdarogluna-istifa-etsen-mi-artik-1071724447.html

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: 'İstifa etsen mi artık?'

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: 'İstifa etsen mi artık?'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 4'lük bir farkla kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T12:05+0300

2023-05-29T12:05+0300

2023-05-29T12:05+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

mustafa varank

ak parti

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Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.16 oranında oy alarak üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oranında oy aldı.Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na seslendi.Varank, "İstifa etsen mi artık, ne dersin? @kilicdarogluk" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230528/ankaranin-2023-secim-sonuclari-sandiklar-kapandi-sayim-basladi-1071691680.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa varank, ak parti