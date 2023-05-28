Türkiye, cumhurbaşkanını seçmek için tekrar sandık başına geçti. Sandıkların kapanmasının ardından Ankara'dan gelen ilk sonuçlar şu şekilde:Anadolu Ajansı verilerine göre:Ankara'da açılan sandık oranı yüzde 73.96 Erdoğan: 51.41 Kılıçdaroğlu: 48.59

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2. turu için bugün tekrar sandık başına gitti. Kamuoyu ilk kez 2. tur seçimini deneyimliyor. İşte Türkiye'nin 5 yıl... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

Ankara'nın 2023 seçim sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2. turu için bugün tekrar sandık başına gitti. Kamuoyu ilk kez 2. tur seçimini deneyimliyor. İşte Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için kritik kentlerin başında yer alan Ankara'dan tüm gelişmeler.