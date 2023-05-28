https://sputniknews.com.tr/20230528/ankaranin-2023-secim-sonuclari-sandiklar-kapandi-sayim-basladi-1071691680.html
Ankara'nın 2023 seçim sonuçları
Ankara'nın 2023 seçim sonuçları
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2. turu için bugün tekrar sandık başına gitti. Kamuoyu ilk kez 2. tur seçimini deneyimliyor. İşte Türkiye'nin 5 yıl... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T18:17+0300
2023-05-28T18:17+0300
2023-05-28T18:53+0300
2023 türkiye seçimleri
ankara
seçim
ikinci tur
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071692331_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3264b0b3475f2eec1f4fd574ff889238.jpg
Türkiye, cumhurbaşkanını seçmek için tekrar sandık başına geçti. Sandıkların kapanmasının ardından Ankara'dan gelen ilk sonuçlar şu şekilde:Anadolu Ajansı verilerine göre:Ankara'da açılan sandık oranı yüzde 73.96 Erdoğan: 51.41 Kılıçdaroğlu: 48.59
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071692331_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_98cda2b449a250ceaa6d283d2f5f0ba3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara seçim sonuçları, ankara'da kim çıktı, ankara seçim sonuçları
ankara seçim sonuçları, ankara'da kim çıktı, ankara seçim sonuçları
Ankara'nın 2023 seçim sonuçları
18:17 28.05.2023 (güncellendi: 18:53 28.05.2023) Abone ol
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2. turu için bugün tekrar sandık başına gitti. Kamuoyu ilk kez 2. tur seçimini deneyimliyor. İşte Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için kritik kentlerin başında yer alan Ankara'dan tüm gelişmeler.
Türkiye, cumhurbaşkanını seçmek için tekrar sandık başına geçti. Sandıkların kapanmasının ardından Ankara'dan gelen ilk sonuçlar şu şekilde:
Anadolu Ajansı verilerine göre:
Ankara'da açılan sandık oranı yüzde 73.96