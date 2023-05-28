https://sputniknews.com.tr/20230528/tip-lideri-erkan-bas-oyunu-kullandi-1071682273.html
TİP lideri Erkan Baş oyunu kullandı
TİP lideri Erkan Baş oyunu kullandı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Baş, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu Kadıköy'de kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T14:29+0300
2023-05-28T14:29+0300
2023-05-28T14:29+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye işçi partisi (tip)
erkan baş
seçim
oy
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Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen TİP lideri Erkan Baş, isim listesini kontrol ettikten sonra eşi Gülçin Baş ile birlikte 1094 numaralı sandıkta oy verdi.Zarfı atarken basın mensuplarına poz veren Baş, sandık görevlilerine teşekkür edip, eşiyle birlikte okuldan ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230528/ikinci-tura-iliskin-provokatif-paylasimlara-sorusturma-5-gozalti-1071681684.html
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türkiye işçi partisi (tip), erkan baş, seçim, oy
türkiye işçi partisi (tip), erkan baş, seçim, oy
TİP lideri Erkan Baş oyunu kullandı
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Baş, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu Kadıköy'de kullandı.
Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen TİP lideri Erkan Baş, isim listesini kontrol ettikten sonra eşi Gülçin Baş ile birlikte 1094 numaralı sandıkta oy verdi.
Zarfı atarken basın mensuplarına poz veren Baş, sandık görevlilerine teşekkür edip, eşiyle birlikte okuldan ayrıldı.