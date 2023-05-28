https://sputniknews.com.tr/20230528/ikinci-tura-iliskin-provokatif-paylasimlara-sorusturma-5-gozalti-1071681684.html

İkinci tura ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma: 5 gözaltı

İkinci tura ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma: 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarla ilgili... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T14:10+0300

2023-05-28T14:10+0300

2023-05-28T14:10+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

soruşturma

cumhurbaşkanı

gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşarak alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesapları incelemeye aldı.Bugün gerçekleştirilen seçime ilişkin bu yönde yapılan paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatan savcılık tarafından, kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Öte yandan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paylaşımları yapan diğer hesapların kimlik tespiti için çalışmalara devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230528/turkiye-ikinci-tur-icin-sandik-basinda-1071671909.html

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provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı mı, seçimin ikinci turunda soruşturma açıldı mı?