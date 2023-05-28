https://sputniknews.com.tr/20230528/ikinci-tura-iliskin-provokatif-paylasimlara-sorusturma-5-gozalti-1071681684.html
İkinci tura ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma: 5 gözaltı
İkinci tura ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma: 5 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarla ilgili... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T14:10+0300
2023-05-28T14:10+0300
2023-05-28T14:10+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
soruşturma
cumhurbaşkanı
gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşarak alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesapları incelemeye aldı.Bugün gerçekleştirilen seçime ilişkin bu yönde yapılan paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatan savcılık tarafından, kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Öte yandan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paylaşımları yapan diğer hesapların kimlik tespiti için çalışmalara devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230528/turkiye-ikinci-tur-icin-sandik-basinda-1071671909.html
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provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı mı, seçimin ikinci turunda soruşturma açıldı mı?
provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı mı, seçimin ikinci turunda soruşturma açıldı mı?
İkinci tura ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma: 5 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşarak alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesapları incelemeye aldı.
Bugün gerçekleştirilen seçime ilişkin bu yönde yapılan paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatan savcılık tarafından, kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Öte yandan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paylaşımları yapan diğer hesapların kimlik tespiti için çalışmalara devam ediyor.