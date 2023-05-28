Sinan Oğan oyunu kullandı

“Bu seçimin ülkemize istikrarı getireceğini, bu seçimin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını, inşallah bunda bizim de katkımız olacağını ümit ediyorum. Bu seçim bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir. Buradan Sayın Meral Akşener’e yapılan linç kampanyasını kınadığımı, Sayın Muharrem İnce’nin seçimden çekilmesine vesile olan linç kampanyasını kınadığımı, depremzedeler farklı tercihte bulundu diye onları dahi linçlemeye cüret edenleri kınadığımı ve bize, aileme dönük her türlü linç kampanyasını kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bu seçim sanırım diğer seçimlerden farklı olarak linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görülmesi açısından da diğer seçimlerden farklı olacaktır."