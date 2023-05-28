https://sputniknews.com.tr/20230528/sinan-ogan-oyunu-kullandi-1071676978.html
Sinan Oğan oyunu kullandı
Sinan Oğan oyunu kullandı
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı. Oğan, "Bu seçim, linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T11:48+0300
2023-05-28T11:48+0300
2023-05-28T12:25+0300
sinan oğan
2023 türkiye seçimleri
oy kullanma
cumhurbaşkanlığı seçimi
muharrem ince
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Sinan Oğan, oy kullanmak üzere Ankara’daki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’ne gitti.Seçimin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Oğan, sözlerine şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-erdogan-oyunu-kullandi-1071677260.html
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sinan oğan, oy kullanma, cumhurbaşkanlığı seçimi, muharrem ince
sinan oğan, oy kullanma, cumhurbaşkanlığı seçimi, muharrem ince
Sinan Oğan oyunu kullandı
11:48 28.05.2023 (güncellendi: 12:25 28.05.2023) Abone ol
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı. Oğan, "Bu seçim, linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görülmesi açısından diğer seçimlerden farklı olacaktır" sözlerini kullandı.
Sinan Oğan, oy kullanmak üzere Ankara’daki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’ne gitti.
Seçimin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Oğan, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu seçimin ülkemize istikrarı getireceğini, bu seçimin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını, inşallah bunda bizim de katkımız olacağını ümit ediyorum. Bu seçim bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir. Buradan Sayın Meral Akşener’e yapılan linç kampanyasını kınadığımı, Sayın Muharrem İnce’nin seçimden çekilmesine vesile olan linç kampanyasını kınadığımı, depremzedeler farklı tercihte bulundu diye onları dahi linçlemeye cüret edenleri kınadığımı ve bize, aileme dönük her türlü linç kampanyasını kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bu seçim sanırım diğer seçimlerden farklı olarak linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görülmesi açısından da diğer seçimlerden farklı olacaktır."