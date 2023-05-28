https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-erdogan-oyunu-kullandi-1071677260.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk demokrasi tarihinde ilk defa iki turlu bir seçimine şahit oluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk demokrasi tarihinde ilk defa iki turlu bir seçimine şahit oluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu İstanbul'da kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T12:07+0300

2023-05-28T12:07+0300

2023-05-28T12:25+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

oy kullanma

cumhurbaşkanlığı

emine erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından çıkarak saat 12.05'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile 3279 numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandıktan sonra şu açıklamalarda bulundu:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 175, Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.Aynı okulda, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal ve eşi Reyyan Erdoğan da oyunu kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230528/mhp-lideri-bahceli-oyunu-kullandi-1071677320.html

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cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan oyunu kullandı mı?