https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-erdogan-oyunu-kullandi-1071677260.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk demokrasi tarihinde ilk defa iki turlu bir seçimine şahit oluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk demokrasi tarihinde ilk defa iki turlu bir seçimine şahit oluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu İstanbul'da kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T12:07+0300
2023-05-28T12:07+0300
2023-05-28T12:25+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
oy kullanma
cumhurbaşkanlığı
emine erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından çıkarak saat 12.05'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile 3279 numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandıktan sonra şu açıklamalarda bulundu:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 175, Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.Aynı okulda, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal ve eşi Reyyan Erdoğan da oyunu kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230528/mhp-lideri-bahceli-oyunu-kullandi-1071677320.html
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cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan oyunu kullandı mı?
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan oyunu kullandı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk demokrasi tarihinde ilk defa iki turlu bir seçimine şahit oluyoruz
12:07 28.05.2023 (güncellendi: 12:25 28.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu İstanbul'da kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından çıkarak saat 12.05'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile 3279 numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandıktan sonra şu açıklamalarda bulundu:
"Türk demokrasi tarihinde ilk defa iki turlu bir seçimine şahit oluyoruz. Burada partiler yok, sadece iki aday söz konusu. Bu iki adya halkımız oylarını vereceği için de seri şekilde bugünkü oylama da bitecektir. Türk demokrasi ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka dünya tatrihinde yüzde 90'a varan katılımla demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi, bugün de aynı şekilde bunu gerçekleştirecektir. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılımın rehavete varmadan son ana kadar gerçekleşmesini rica ediyorum."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.
Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 175, Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.
Aynı okulda, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal ve eşi Reyyan Erdoğan da oyunu kullandı.