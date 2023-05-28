https://sputniknews.com.tr/20230528/mhp-lideri-bahceli-oyunu-kullandi-1071677320.html

MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

MHP lideri Bahçeli, ikinci tur için Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T11:57+0300

2023-05-28T11:57+0300

2023-05-28T12:49+0300

devlet bahçeli

2023 türkiye seçimleri

milliyetçi hareket partisi (mhp)

cumhurbaşkanı başdanışmanı

oy kullanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071678885_0:178:1536:1042_1920x0_80_0_0_409e745eccbd7d9da77a903744d02c3c.jpg

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-erdogan-oyunu-kullandi-1071677260.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), cumhurbaşkanı başdanışmanı, oy kullanma