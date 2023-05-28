https://sputniknews.com.tr/20230528/mhp-lideri-bahceli-oyunu-kullandi-1071677320.html
MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı
MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı
MHP lideri Bahçeli, ikinci tur için Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T11:57+0300
2023-05-28T11:57+0300
2023-05-28T12:49+0300
devlet bahçeli
2023 türkiye seçimleri
milliyetçi hareket partisi (mhp)
cumhurbaşkanı başdanışmanı
oy kullanma
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-erdogan-oyunu-kullandi-1071677260.html
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devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), cumhurbaşkanı başdanışmanı, oy kullanma
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), cumhurbaşkanı başdanışmanı, oy kullanma
MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı
11:57 28.05.2023 (güncellendi: 12:49 28.05.2023) Abone ol
MHP lideri Bahçeli, ikinci tur için Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.
Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.
Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır" diye konuştu.