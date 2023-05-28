https://sputniknews.com.tr/20230528/saadet-partisi-lideri-karamollaoglu-oyunu-kullandi-1071686177.html

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu oyunu kullandı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu oyunu kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T16:05+0300

2023-05-28T16:05+0300

2023-05-28T16:05+0300

2023 türkiye seçimleri

temel karamollaoğlu

seçim

oy

saadet partisi

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, eşi Ayşe Karamollaoğlu ile Çankaya Lisesi'ndeki 1048 numaralı sandıkta oy verdi.Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Karamollaoğlu, bu seçimlerde daha hızlı oy kullanılabildiğini söyledi.Karamollaoğlu, "Milletimiz kararını bugün vermiş olacak. İnşallah bu akşam da cumhurbaşkanımızın kim olacağını öğreneceğiz. Ümit ediyorum ki ülkemizin her yerinde böyle sakin, bu kadar güzel bir ortamda vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlardır. Hayırlı olsun diliyorum, hepinize de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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temel karamollaoğlu, seçim, oy, saadet partisi