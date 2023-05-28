https://sputniknews.com.tr/20230528/saadet-partisi-lideri-karamollaoglu-oyunu-kullandi-1071686177.html
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu oyunu kullandı
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu oyunu kullandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T16:05+0300
2023-05-28T16:05+0300
2023-05-28T16:05+0300
2023 türkiye seçimleri
temel karamollaoğlu
seçim
oy
saadet partisi
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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, eşi Ayşe Karamollaoğlu ile Çankaya Lisesi'ndeki 1048 numaralı sandıkta oy verdi.Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Karamollaoğlu, bu seçimlerde daha hızlı oy kullanılabildiğini söyledi.Karamollaoğlu, "Milletimiz kararını bugün vermiş olacak. İnşallah bu akşam da cumhurbaşkanımızın kim olacağını öğreneceğiz. Ümit ediyorum ki ülkemizin her yerinde böyle sakin, bu kadar güzel bir ortamda vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlardır. Hayırlı olsun diliyorum, hepinize de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
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temel karamollaoğlu, seçim, oy, saadet partisi
temel karamollaoğlu, seçim, oy, saadet partisi
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu oyunu kullandı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, eşi Ayşe Karamollaoğlu ile Çankaya Lisesi'ndeki 1048 numaralı sandıkta oy verdi.
Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Karamollaoğlu, bu seçimlerde daha hızlı oy kullanılabildiğini söyledi.
Karamollaoğlu, "Milletimiz kararını bugün vermiş olacak. İnşallah bu akşam da cumhurbaşkanımızın kim olacağını öğreneceğiz. Ümit ediyorum ki ülkemizin her yerinde böyle sakin, bu kadar güzel bir ortamda vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlardır. Hayırlı olsun diliyorum, hepinize de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.