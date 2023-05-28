https://sputniknews.com.tr/20230528/kilicdaroglu-secmenlere-seslendi-gelecegin-yuruyus-mesafesi-kadar-yakin--1071685940.html

Kılıçdaroğlu seçmenlere seslendi: Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın

Kılıçdaroğlu seçmenlere seslendi: Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçmenlere seslendiği mesajında "Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın" ifadesini kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T15:38+0300

2023-05-28T15:38+0300

2023-05-28T15:38+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

seçmen

paylaşım

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere seslendi.CHP lideri, paylaşımında "Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230528/ak-partili-celik-turkiye-bir-kere-daha-buyuk-bir-demokrasi-sinavini-butun-gucunu-gostererek-veriyor-1071684127.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, seçmen, paylaşım