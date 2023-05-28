https://sputniknews.com.tr/20230528/kilicdaroglu-secmenlere-seslendi-gelecegin-yuruyus-mesafesi-kadar-yakin--1071685940.html
Kılıçdaroğlu seçmenlere seslendi: Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın
Kılıçdaroğlu seçmenlere seslendi: Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın
CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçmenlere seslendiği mesajında "Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın" ifadesini kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T15:38+0300
2023-05-28T15:38+0300
2023-05-28T15:38+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
seçmen
paylaşım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/16/1071407099_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be88f806c92555907c9bdaf9023c4a14.jpg
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere seslendi.CHP lideri, paylaşımında "Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230528/ak-partili-celik-turkiye-bir-kere-daha-buyuk-bir-demokrasi-sinavini-butun-gucunu-gostererek-veriyor-1071684127.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/16/1071407099_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8b7eca2af5a73545151e5c993f83bbb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, seçmen, paylaşım
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, seçmen, paylaşım
Kılıçdaroğlu seçmenlere seslendi: Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın
Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçmenlere seslendiği mesajında "Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın" ifadesini kullandı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere seslendi.
CHP lideri, paylaşımında "Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın" dedi.