https://sputniknews.com.tr/20230528/oy-sandigi-muhtarin-evinin-onune-kuruldu-iddiasina-iliskin-aciklama-ortak-ulasilabilir-bir-yer-1071686583.html
Kaymakamlıktan 'muhtarın evinin önünde sandık kurulması'na ilişkin açıklama: 'Ulaşılabilir bir yer'
Kaymakamlıktan 'muhtarın evinin önünde sandık kurulması'na ilişkin açıklama: 'Ulaşılabilir bir yer'
Siverek Kaymakamlığı, kırsal Kavaklıdere Mahallesi'nde oy kullanma işleminin son 4 seçimdir aynı yerde yapıldığını, oy kullanma işlemlerinin sorunsuz şekilde... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T16:03+0300
2023-05-28T16:03+0300
2023-05-28T16:10+0300
2023 türkiye seçimleri
kaymakamlık
siverek
muhtar
sandık
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Siverek Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından ‘muhtarın evinin önünde sandık kurulması’na ilişkin yapılan açıklamada, 1306 numaralı sandıkla ilgili oy kullanılan yerin İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlendiği hatırlatıldı.Açıklamada, "İlçe Seçim Kurulu tarafından mahallede ortak kamusal bir bina olmayışı sebebiyle bağımsız bir girişe ayrıca bütün mahalle için ortak ulaşabilir bir yer olması nedeniyle seçim yeri olarak belirlenmiştir. Son 4 seçimdir aynı yerde oy kullanılmakta olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Oy kullanma işlemi sorunsuz devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230528/ikinci-tura-iliskin-provokatif-paylasimlara-sorusturma-5-gozalti-1071681684.html
siverek
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muhtarın evinin önünde sandık kuruldu, muhtarın evi nerede
muhtarın evinin önünde sandık kuruldu, muhtarın evi nerede
Kaymakamlıktan 'muhtarın evinin önünde sandık kurulması'na ilişkin açıklama: 'Ulaşılabilir bir yer'
16:03 28.05.2023 (güncellendi: 16:10 28.05.2023) Abone ol
Siverek Kaymakamlığı, kırsal Kavaklıdere Mahallesi'nde oy kullanma işleminin son 4 seçimdir aynı yerde yapıldığını, oy kullanma işlemlerinin sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi.
Siverek Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından ‘muhtarın evinin önünde sandık kurulması’na ilişkin yapılan açıklamada, 1306 numaralı sandıkla ilgili oy kullanılan yerin İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "İlçe Seçim Kurulu tarafından mahallede ortak kamusal bir bina olmayışı sebebiyle bağımsız bir girişe ayrıca bütün mahalle için ortak ulaşabilir bir yer olması nedeniyle seçim yeri olarak belirlenmiştir. Son 4 seçimdir aynı yerde oy kullanılmakta olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Oy kullanma işlemi sorunsuz devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.