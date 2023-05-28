https://sputniknews.com.tr/20230528/oy-kullanilan-okulda-fare-alarmi-1071687974.html
Oy kullanılan okulda fare alarmı
Oy kullanılan okulda fare alarmı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde oy kullanma sırasında sınıfta ortaya çıkan fare, seçmenleri ve görevlileri alarma geçirdi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T16:41+0300
2023-05-28T16:41+0300
2023-05-28T16:41+0300
fare
yaşam
seçim
panik
sandık
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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde İskenderun'da da sandık başına gidildi. Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi'nde ise davetsiz misafir seçmen ve görevlileri ayağa kaldırdı.Bir anda oy kullanılan sınıfta görülen fare herkesi alarma geçirdi. Kimi fareden korkup sıraların üzerine çıkarken kimi de fareyi etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Fare sınıf içinde kaçmaya çalışırken, eline sopa alan görevliler de fareyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.Bu durumu gören bazı vatandaşlar ise kahkahaya boğuldu. Fare nedeniyle bir süre oy kullanma işlemine ara verildi. Fare bir süre sonra etkisiz hale getirilince, oy verme işlemi kaldığı yerden devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20230528/kazak-giydirdigi-kuzusuyla-sandik-basina-gitti-1071678116.html
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fare, seçim, panik, sandık
fare, seçim, panik, sandık
Oy kullanılan okulda fare alarmı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde oy kullanma sırasında sınıfta ortaya çıkan fare, seçmenleri ve görevlileri alarma geçirdi.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde İskenderun'da da sandık başına gidildi. Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi'nde ise davetsiz misafir seçmen ve görevlileri ayağa kaldırdı.
Bir anda oy kullanılan sınıfta görülen fare herkesi alarma geçirdi. Kimi fareden korkup sıraların üzerine çıkarken kimi de fareyi etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Fare sınıf içinde kaçmaya çalışırken, eline sopa alan görevliler de fareyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.
Bu durumu gören bazı vatandaşlar ise kahkahaya boğuldu. Fare nedeniyle bir süre oy kullanma işlemine ara verildi. Fare bir süre sonra etkisiz hale getirilince, oy verme işlemi kaldığı yerden devam etti.