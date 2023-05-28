https://sputniknews.com.tr/20230528/oy-kullanilan-okulda-fare-alarmi-1071687974.html

Oy kullanılan okulda fare alarmı

Oy kullanılan okulda fare alarmı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde oy kullanma sırasında sınıfta ortaya çıkan fare, seçmenleri ve görevlileri alarma geçirdi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T16:41+0300

2023-05-28T16:41+0300

2023-05-28T16:41+0300

fare

yaşam

seçim

panik

sandık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071687818_0:279:1081:887_1920x0_80_0_0_4723a1efa1cadae0ed6329a25779427c.jpg

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde İskenderun'da da sandık başına gidildi. Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi'nde ise davetsiz misafir seçmen ve görevlileri ayağa kaldırdı.Bir anda oy kullanılan sınıfta görülen fare herkesi alarma geçirdi. Kimi fareden korkup sıraların üzerine çıkarken kimi de fareyi etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Fare sınıf içinde kaçmaya çalışırken, eline sopa alan görevliler de fareyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.Bu durumu gören bazı vatandaşlar ise kahkahaya boğuldu. Fare nedeniyle bir süre oy kullanma işlemine ara verildi. Fare bir süre sonra etkisiz hale getirilince, oy verme işlemi kaldığı yerden devam etti.

https://sputniknews.com.tr/20230528/kazak-giydirdigi-kuzusuyla-sandik-basina-gitti-1071678116.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fare, seçim, panik, sandık