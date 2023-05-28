https://sputniknews.com.tr/20230528/kazak-giydirdigi-kuzusuyla-sandik-basina-gitti-1071678116.html

Kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya gitti

Kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya gitti

Sarıyer'de bir kişi, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanılan sınıfta kuzuyu görenler, şaşkınlığını... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T12:27+0300

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2023 türkiye seçimleri

kuzu

oy kullanma

seçim

cumhurbaşkanlığı

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Seçmenler sabah 08.00'dan itibaren sandık başına giderken, okullardan ilginç görüntüler geliyor. Bir kadın yanına kuzusunu da alarak oy kullanmak için Sarıyer Ayazağa İlkokulu'na geldi. Kadın okula kuzuyla birlikte girerken, görenler ise şaşkına döndü. Oyunu kullanan kadın daha sonra sınıftan ayrılırken, meraklıları merdivenden inen kuzuyu sevmeyi ihmal etmedi.

https://sputniknews.com.tr/20230528/osmanli-donemi-kiyafetler-giyip-papaganiyla-oy-kullandi-ecdadimizi-cok-sevdigim-icin-boyle-geldim-1071676644.html

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kuzu, oy kullanma, seçim, cumhurbaşkanlığı