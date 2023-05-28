https://sputniknews.com.tr/20230528/kazak-giydirdigi-kuzusuyla-sandik-basina-gitti-1071678116.html
Kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya gitti
Kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya gitti
Sarıyer'de bir kişi, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanılan sınıfta kuzuyu görenler, şaşkınlığını... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T12:27+0300
2023-05-28T12:27+0300
2023-05-28T12:34+0300
2023 türkiye seçimleri
kuzu
oy kullanma
seçim
cumhurbaşkanlığı
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Seçmenler sabah 08.00'dan itibaren sandık başına giderken, okullardan ilginç görüntüler geliyor. Bir kadın yanına kuzusunu da alarak oy kullanmak için Sarıyer Ayazağa İlkokulu'na geldi. Kadın okula kuzuyla birlikte girerken, görenler ise şaşkına döndü. Oyunu kullanan kadın daha sonra sınıftan ayrılırken, meraklıları merdivenden inen kuzuyu sevmeyi ihmal etmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230528/osmanli-donemi-kiyafetler-giyip-papaganiyla-oy-kullandi-ecdadimizi-cok-sevdigim-icin-boyle-geldim-1071676644.html
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kuzu, oy kullanma, seçim, cumhurbaşkanlığı
kuzu, oy kullanma, seçim, cumhurbaşkanlığı
Kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya gitti
12:27 28.05.2023 (güncellendi: 12:34 28.05.2023) Abone ol
Sarıyer'de bir kişi, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanılan sınıfta kuzuyu görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.
Seçmenler sabah 08.00'dan itibaren sandık başına giderken, okullardan ilginç görüntüler geliyor. Bir kadın yanına kuzusunu da alarak oy kullanmak için Sarıyer Ayazağa İlkokulu'na geldi.
Kadın okula kuzuyla birlikte girerken, görenler ise şaşkına döndü. Oyunu kullanan kadın daha sonra sınıftan ayrılırken, meraklıları merdivenden inen kuzuyu sevmeyi ihmal etmedi.