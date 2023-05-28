https://sputniknews.com.tr/20230528/osmanli-donemi-kiyafetler-giyip-papaganiyla-oy-kullandi-ecdadimizi-cok-sevdigim-icin-boyle-geldim-1071676644.html

Osmanlı dönemi kıyafetler giyip papağanıyla oy kullandı: 'Ecdadımızı çok sevdiğim için böyle geldim'

Osmanlı dönemi kıyafetler giyip papağanıyla oy kullandı: 'Ecdadımızı çok sevdiğim için böyle geldim'

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderken, Nazım Cihan isimli biri... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T11:30+0300

2023-05-28T11:30+0300

2023-05-28T11:37+0300

papağan

2023 türkiye seçimleri

osmanlı

kıyafet

oy kullanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071676710_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_560041431ad6555068b172ee3393d784.jpg

Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa” isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan, “Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza , milletimize hayırlı olsun. ‘Paşa’ benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim. Görenler şaşırıyor, resim çektirmek çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230514/kirgizlar-oy-kullanmaya-atlariyla-gitti-1071061075.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

papağan, osmanlı, kıyafet, oy kullanma