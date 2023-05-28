https://sputniknews.com.tr/20230528/osmanli-donemi-kiyafetler-giyip-papaganiyla-oy-kullandi-ecdadimizi-cok-sevdigim-icin-boyle-geldim-1071676644.html
Osmanlı dönemi kıyafetler giyip papağanıyla oy kullandı: 'Ecdadımızı çok sevdiğim için böyle geldim'
Osmanlı dönemi kıyafetler giyip papağanıyla oy kullandı: 'Ecdadımızı çok sevdiğim için böyle geldim'
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderken, Nazım Cihan isimli biri... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T11:30+0300
2023-05-28T11:30+0300
2023-05-28T11:37+0300
papağan
2023 türkiye seçimleri
osmanlı
kıyafet
oy kullanma
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Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa” isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan, “Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza , milletimize hayırlı olsun. ‘Paşa’ benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim. Görenler şaşırıyor, resim çektirmek çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230514/kirgizlar-oy-kullanmaya-atlariyla-gitti-1071061075.html
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papağan, osmanlı, kıyafet, oy kullanma
papağan, osmanlı, kıyafet, oy kullanma
Osmanlı dönemi kıyafetler giyip papağanıyla oy kullandı: 'Ecdadımızı çok sevdiğim için böyle geldim'
11:30 28.05.2023 (güncellendi: 11:37 28.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderken, Nazım Cihan isimli biri Papağanıyla birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa” isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.
Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan, “Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza , milletimize hayırlı olsun. ‘Paşa’ benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim. Görenler şaşırıyor, resim çektirmek çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim” diye konuştu.