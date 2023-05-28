https://sputniknews.com.tr/20230528/oy-kullananan-ilber-ortayli-18den-sonra-gelirseniz-size-temennim-konusunda-etrafli-seyler-soylerim-1071687633.html
Oy kullanan İlber Ortaylı: Saat 6'dan sonra gelirseniz temennim konusunda etraflı şeyler söylerim
Oy kullanan İlber Ortaylı: Saat 6'dan sonra gelirseniz temennim konusunda etraflı şeyler söylerim
İlber Ortaylı, Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki Atatürk Kitaplığı'na gelerek oyunu kullandı. Ortaylı, seçim temennisi sorusuna, "Saat 6'dan sonra gelirseniz size... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T16:16+0300
2023-05-28T16:16+0300
2023-05-28T16:23+0300
ilber ortaylı
2023 türkiye seçimleri
oy kullanma
yorum
seçim
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Ünlü tarihçi ve Profesör İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oy kullanmak için Gümüşsuyu'nda yer alan Atatürk Kitaplığı'na geldi. Saat 14.00 sularında oy kullanacağı salona gelen Ortaylı, oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından görevlilere kolay gelsin dileklerinde bulundu. Oy kullanmak için Atatürk Kitaplığı'na gelen diğer vatandaşlar da İlber Ortaylı ile fotoğraf çektirdi. Ortaylı, Atatürk Kitaplığı'ndan ayrılırken sorulara yanıt verdi.‘Şimdi demokrasiye hürmetimiz dolayısıyla söylemiyoruz’Ortaylı, "Hayırlısı olsun inşallah. Bekliyoruz bakalım. Yoğunluktan haberim olmadığı için burayı tanımlamam mümkün değil. Burası çok yaygın bir sandıktır. Bizim mahallenin halkında sabah 8’de kalkıp sandığa gitmek gibi bir heyecan yoktur. Bütün güne yayılırlar. Onun için yoğunluğu ölçemem. Ben de dahilim. Bakın saat 2 oldu. Zor yetiştim. Saat 6'dan sonra gelirseniz size temennim konusunda etraflı şeyler söylerim. Şimdi demokrasiye hürmetimiz dolayısıyla söylemiyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230528/binali-yildirimdan-kabinden-gec-cikan-esine-ne-oldu-karar-veremedin-mi-1071683346.html
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ilber ortaylı, oy kullanma, yorum, seçim
ilber ortaylı, oy kullanma, yorum, seçim
Oy kullanan İlber Ortaylı: Saat 6'dan sonra gelirseniz temennim konusunda etraflı şeyler söylerim
16:16 28.05.2023 (güncellendi: 16:23 28.05.2023) Abone ol
İlber Ortaylı, Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki Atatürk Kitaplığı'na gelerek oyunu kullandı. Ortaylı, seçim temennisi sorusuna, "Saat 6'dan sonra gelirseniz size temennim konusunda etraflı şeyler söylerim" yanıtını verdi.
Ünlü tarihçi ve Profesör İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oy kullanmak için Gümüşsuyu'nda yer alan Atatürk Kitaplığı'na geldi. Saat 14.00 sularında oy kullanacağı salona gelen Ortaylı, oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından görevlilere kolay gelsin dileklerinde bulundu. Oy kullanmak için Atatürk Kitaplığı'na gelen diğer vatandaşlar da İlber Ortaylı ile fotoğraf çektirdi. Ortaylı, Atatürk Kitaplığı'ndan ayrılırken sorulara yanıt verdi.
‘Şimdi demokrasiye hürmetimiz dolayısıyla söylemiyoruz’
Ortaylı, "Hayırlısı olsun inşallah. Bekliyoruz bakalım. Yoğunluktan haberim olmadığı için burayı tanımlamam mümkün değil. Burası çok yaygın bir sandıktır. Bizim mahallenin halkında sabah 8’de kalkıp sandığa gitmek gibi bir heyecan yoktur. Bütün güne yayılırlar. Onun için yoğunluğu ölçemem. Ben de dahilim. Bakın saat 2 oldu. Zor yetiştim. Saat 6'dan sonra gelirseniz size temennim konusunda etraflı şeyler söylerim. Şimdi demokrasiye hürmetimiz dolayısıyla söylemiyoruz" dedi.