https://sputniknews.com.tr/20230528/oy-kullananan-ilber-ortayli-18den-sonra-gelirseniz-size-temennim-konusunda-etrafli-seyler-soylerim-1071687633.html

Oy kullanan İlber Ortaylı: Saat 6'dan sonra gelirseniz temennim konusunda etraflı şeyler söylerim

Oy kullanan İlber Ortaylı: Saat 6'dan sonra gelirseniz temennim konusunda etraflı şeyler söylerim

İlber Ortaylı, Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki Atatürk Kitaplığı'na gelerek oyunu kullandı. Ortaylı, seçim temennisi sorusuna, "Saat 6'dan sonra gelirseniz size... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T16:16+0300

2023-05-28T16:16+0300

2023-05-28T16:23+0300

ilber ortaylı

2023 türkiye seçimleri

oy kullanma

yorum

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071687477_0:356:1980:1470_1920x0_80_0_0_06dc6330a6cb939b56985fc765fb3d57.jpg

Ünlü tarihçi ve Profesör İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oy kullanmak için Gümüşsuyu'nda yer alan Atatürk Kitaplığı'na geldi. Saat 14.00 sularında oy kullanacağı salona gelen Ortaylı, oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından görevlilere kolay gelsin dileklerinde bulundu. Oy kullanmak için Atatürk Kitaplığı'na gelen diğer vatandaşlar da İlber Ortaylı ile fotoğraf çektirdi. Ortaylı, Atatürk Kitaplığı'ndan ayrılırken sorulara yanıt verdi.‘Şimdi demokrasiye hürmetimiz dolayısıyla söylemiyoruz’Ortaylı, "Hayırlısı olsun inşallah. Bekliyoruz bakalım. Yoğunluktan haberim olmadığı için burayı tanımlamam mümkün değil. Burası çok yaygın bir sandıktır. Bizim mahallenin halkında sabah 8’de kalkıp sandığa gitmek gibi bir heyecan yoktur. Bütün güne yayılırlar. Onun için yoğunluğu ölçemem. Ben de dahilim. Bakın saat 2 oldu. Zor yetiştim. Saat 6'dan sonra gelirseniz size temennim konusunda etraflı şeyler söylerim. Şimdi demokrasiye hürmetimiz dolayısıyla söylemiyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230528/binali-yildirimdan-kabinden-gec-cikan-esine-ne-oldu-karar-veremedin-mi-1071683346.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ilber ortaylı, oy kullanma, yorum, seçim