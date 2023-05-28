Binali Yıldırım'dan kabinden geç çıkan eşine: Ne oldu, karar veremedin mi?

"Biliyorsunuz, ilk seçimi 14 Mayıs günü yaptık. Meclisi ve milletvekillerini seçtik. Millet İttifakı olarak 323 milletvekiliyle mecliste çoğunluğu sağladık. Ancak Cumhurbaşkanlığında biraz eksiğimiz kaldı. Bugün salt çoğunluk gerektiği için Cumhurbaşkanlığı seçimi tekrarlanıyor. Hayırlı uğurlu olur, memleketimiz ve milletimiz için. Ülkenin ihtiyacı olan güvendir, istikrardır, tecrübedir. İnşallah bu seçim sonucu Türkiye Yüzyılına emin adımlarla liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber millet olarak girmiş olacağız. Seçimlerin ülkemize, milletimize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum."