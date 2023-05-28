https://sputniknews.com.tr/20230528/omer-celik-kendi-verilerini-turkiyenin-verileri-gibi-ortaya-koyup-suyu-bulandirma-cabasindalar-1071695987.html

Ömer Çelik'ten CHP'ye: 'Suyu bulandıran yegane açıklama 14 Mayıs'ta iki belediye başkanından geldi'

Ömer Çelik'ten CHP'ye: 'Suyu bulandıran yegane açıklama 14 Mayıs'ta iki belediye başkanından geldi'

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kendi verilerini Türkiye'nin verileri gibi ortaya koyup suyu bulandırma çabasındalar. Suyu bulandıran yegane açıklama 14 Mayıs'ta iki... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T19:11+0300

2023-05-28T19:11+0300

2023-05-28T19:51+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

ömer çelik

cumhurbaşkanı

seçim

ikinci tur

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Seçim sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, millet iradesine gönülden bağlı, millet iradesini ve demokratik ilkeleri içselleştirmiş olanların, bütün bu sürece saygı duydukları gibi sonuca da saygı göstereceklerini belirtti.Türkiye'nin ilk defa bir ikinci tur seçimini deneyimlediğini hatırlatan Ömer Çelik, "Bunu da buraya kadar başarıyla getirdi. Şimdi açıklanan sonuçlar Sayın cumhurbaşkanımıza yüksek teveccühün güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtiyor." diye konuştu.CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, iki kez açıklama yaptığını, kendi ellerindeki verileri bütün Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalıştığını ifade eden Çelik, "Diğer verilere dönük bir bulandırma çabası içine girdiklerini görüyoruz. 'Hiç kimse balkon konuşması yapmasın, suyu bulandırmasın' diye bir açıklama yapıyor. Bu süreçte Faik beyin bilmesi gereken şu, bütün bu süreçte suyu bulandıran yegane açıklama, 14 Mayıs gecesi, CHP Genel Merkezinden iki belediye başkanından gelmiştir." ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 14 Mayıs akşamı yaptıkları açıklamaları eleştiren Çelik, iki belediye başkanının, "Kazandık ve 13. Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz.' diyerek, "bütün resmi verileri ve diğer partilerin verilerini aşağıladığını, millet iradesine saygısız bir tavır ortaya koyduklarını" söyledi.'Balkon konuşması güçlü bir gelenek olarak devam ediyor'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, balkon konuşması yapma geleneğinin, CHP'de değil, AK Parti'de olduğunu belirterek, millet iradesi tecelli ettikten, milletin bütün oyu, iradesi ortaya çıktıktan sonra bunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yıllardır her seçimde sürdürülen güçlü bir gelenek olarak devam ettiğini anlattı.Çelik, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "14 mayıs gecesi kimse sokağa çıkmasın" yönündeki ifadelerini hatırlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:Bugünlerin demokrasiye, millet iradesine saygı günleri, bugünlerde söylenen sözlerin insanların ömür boyu alınlarında taşıyacakları sözler olduğunu dile getiren Çelik, "Memleketin sahibi millettir, hiçbir parti değildir ve sandığın başına giderek demokratik iradesini kullanan hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımız demokrasimize sahip çıkmıştır ve güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımıza teveccühün de devam ettiğini görüyoruz. O yüzden sakin bir şekilde hiç kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok gayet müsterih bir şekilde centilmence hep beraber sonuçları bekleyeceğiz. Şu anda suyu bulandırma faaliyeti sadece CHP Genel Merkezi'nden yapılıyor. Ondan vazgeçerlerse zaten herhangi bir şekilde suyu bulandırma faaliyeti kalmayacak." değerlendirmesini yaptı.AK Parti Sözcüsü Çelik, sandık başına giden bütün vatandaşlara teşekkür etti, sonuçların Türk demokrasisi ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

https://sputniknews.com.tr/20230528/faik-oztraktan-aciklama-kimse-suyu-bulandirmaya-calismasin-1071695372.html

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ak parti, ömer çelik, cumhurbaşkanı, seçim, ikinci tur