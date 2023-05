Faik Öztrak'tan açıklama: Kimse suyu bulandırmaya çalışmasın

https://sputniknews.com.tr/20230528/faik-oztraktan-aciklama-kimse-suyu-bulandirmaya-calismasin-1071695372.html

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya çalışmasın" dedi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

Türkiye 2. kez sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden ilk sonuçların gelmesiyle beraber CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Öztrak şunları söyledi: "Islak imzalı tutanakların kurullara ulaşmasını sağlayacağız. Bu işlemler bitene kadar görevimizin başından ayrılmayacağız. Balkon konuşmaları ile kimse suyu bulandırmaya çalışmasın. An be an bilgileri bizden almaya devam eden. Şu an itibari ile her iki kişiden birinin oyunu almış görünüyoruz."

