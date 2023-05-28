https://sputniknews.com.tr/20230528/faik-oztraktan-aciklama-kimse-suyu-bulandirmaya-calismasin-1071695372.html
Faik Öztrak'tan açıklama: Kimse suyu bulandırmaya çalışmasın
Faik Öztrak'tan açıklama: Kimse suyu bulandırmaya çalışmasın
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya çalışmasın" dedi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T18:56+0300
2023-05-28T18:56+0300
2023-05-28T18:58+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
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Türkiye 2. kez sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden ilk sonuçların gelmesiyle beraber CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Öztrak şunları söyledi: "Islak imzalı tutanakların kurullara ulaşmasını sağlayacağız. Bu işlemler bitene kadar görevimizin başından ayrılmayacağız. Balkon konuşmaları ile kimse suyu bulandırmaya çalışmasın. An be an bilgileri bizden almaya devam eden. Şu an itibari ile her iki kişiden birinin oyunu almış görünüyoruz."
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seçim
Faik Öztrak'tan açıklama: Kimse suyu bulandırmaya çalışmasın
18:56 28.05.2023 (güncellendi: 18:58 28.05.2023) Abone ol
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya çalışmasın" dedi.
Türkiye 2. kez sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden ilk sonuçların gelmesiyle beraber CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu.
"Islak imzalı tutanakların kurullara ulaşmasını sağlayacağız. Bu işlemler bitene kadar görevimizin başından ayrılmayacağız. Balkon konuşmaları ile kimse suyu bulandırmaya çalışmasın. An be an bilgileri bizden almaya devam eden. Şu an itibari ile her iki kişiden birinin oyunu almış görünüyoruz."