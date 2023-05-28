https://sputniknews.com.tr/20230528/ysk-baskani-acikladi-yayin-yasaginin-kalkacagi-saat-belli-oldu-1071693251.html
YSK Başkanı açıkladı: Yayın yasağı kalktı
YSK Başkanı açıkladı: Yayın yasağı kalktı
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim yasaklarının saat 18.15 İtibarıyla kaldırılacağını açıkladı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T18:13+0300
2023-05-28T18:13+0300
2023-05-28T18:19+0300
seçim
2023 türkiye seçimleri
ahmet yener
yayın yasağı
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Türkiye'de 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur oylamasına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-2-tur-secimi-2023-ysk-baskani-aciklama-yapiyor-1071689729.html
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seçim, ahmet yener, yayın yasağı
seçim, ahmet yener, yayın yasağı
YSK Başkanı açıkladı: Yayın yasağı kalktı
18:13 28.05.2023 (güncellendi: 18:19 28.05.2023) Abone ol
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim yasaklarının saat 18.15 İtibarıyla kaldırılacağını açıkladı.
Türkiye'de 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması tamamlandı.
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur oylamasına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.