Seçim sonrası Akşener'den Erdoğan'a tebrik

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. tur seçimini kazandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu bugün tamamladık. Sandıklarda görev yapan tüm müşahitlerimize, okul ve sandık görevlilerimize, avukatlarımıza, her yaştan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gençlere ve kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum. * Tüm provokasyonlara rağmen milletimiz büyük bir olgunluk içinde demokratik hakkını kullandı. Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun. Ülkemizdeki seçim gündemi ülkeyi çok yordu. Birikmiş birçok sorunumuz var. Bunların başında da ekonomi geliyor. Artık bu sorunlara eğilme ve çözüm üretme zamanı geldi. Biz de milletimizin bize verdiği muhalefet görevini yürüteceğiz. * Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki, seçmen bizim için en halis ölçüttür. Millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Bize düşen mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. Milletimizin hiçbir mensubu seçim sonucu üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın.* Bir irade ortaya konduğunda niye ona oy verdin hakkı hiç kimsede olamaz. Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinledik. Milletimizin istekleri dışında hiçbir hırsın bulunmasına müsaade etmedik ve o sebeple de zaman zaman, ağır eleştirilere maruz kaldık. Pek çok bedel ödedik. * Bugünden sonra da milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Şunu asla unutmayın ki, biz hala buradayız. İYİ Parti ve İYİ Parti'nin mensupları burada, Meclis'te, Türkiye'de. * Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Sayın Erdoğan'ın da sonuçlardan çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim.'Umarım tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlar'* Umarım ki kendisi de sonuçların muhasebesini dürüst bir biçimde yapar. Biz yarından itibaren sonuçları yorumlayacağız, gereken dersleri çıkaracağız. Kısıklı'daki konuşması bu çerçevede umutlandırmasa da çok üzüldüm, Kılıçdaroğlu'nu büyük şevkle kendisini alkışlayanlara yuhalattı. İnşallah bu sondur. Çok ayıpladım, çok üzüldüm. Umarım son döneminde tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlar. * Şu anda biz öncelikle 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarını tartışmadık. Ben arkadaşlarıma dedim, seçim bitti 15 gün sonra ikinci tura kaldığı seçim var. Buraya odaklanacağız, konuşacağız. Biz 14 Mayıs'ta İYİ Parti açısından çıkan sonuçları tartışmayı 28 Mayıs gününden sonraya bıraktık. Bu mesajı bütün arkadaşlarımızla okuyacağız. Biz önce İYİ Parti'nin oyları üzerinden ne anlamamız gerektiğine bakacağız, Millet İttifakı nedir, ne değildir mevzusu daha sonraki bir mesele.'CHP Genel Merkezi'ne gidiyoruz'* Kılıçdaroğlu'nun daveti ile bu iki partinin yanında, Demokrat Parti ve Saadet ile oluşan Millet İttifakı, Gelecek Partisi ve DEVA'nın da katılımı ile 6'lı masa haline geldi. Adaylıkta Kılıçdaroğlu üzerinde kaldı, seçime gidildi. Bu bir döngü. 22.30'da Kılıçdaroğlu'nun daveti ile biz CHP Genel Merkezi'ne gidiyoruz, değerlendirme yapacağız. Bu bir süreç, ne olacağını bilmiyorum. 6 masayı davet eden Kılıçdaroğlu'ydu ve aday olarak destekledik onu, çalıştık. 14 Mayıs'ta da iki parti bünyesinde girdik. Diğer partiler CHP logosu altında girdi. Bunların hepsi ayrı bir süreç.

