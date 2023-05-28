https://sputniknews.com.tr/20230528/kilicdaroglu-oyunu-kullandi-1071677289.html

Kılıçdaroğlu: Bu çok zor şartlarda gerçekleşen bir seçimdi

Kılıçdaroğlu: Bu çok zor şartlarda gerçekleşen bir seçimdi

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T12:31+0300

2023-05-28T12:31+0300

2023-05-28T12:53+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

oy kullanma

cumhurbaşkanı adayı

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Ankara Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı.Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Bu seçim çok zor şartlarda gerçekleşen bir seçimdi. Ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Oyunu kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyor sağ olun var olun diyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-erdogan-oyunu-kullandi-1071677260.html

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kemal kılıçdaroğlu, oy kullanma, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi