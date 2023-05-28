https://sputniknews.com.tr/20230528/kilicdaroglu-oyunu-kullandi-1071677289.html
Kılıçdaroğlu: Bu çok zor şartlarda gerçekleşen bir seçimdi
Kılıçdaroğlu: Bu çok zor şartlarda gerçekleşen bir seçimdi
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T12:31+0300
2023-05-28T12:31+0300
2023-05-28T12:53+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
oy kullanma
cumhurbaşkanı adayı
cumhurbaşkanlığı seçimi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071678248_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f05d74cd423f8b9f0087c46ede6c4ab.jpg
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Ankara Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı.Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Bu seçim çok zor şartlarda gerçekleşen bir seçimdi. Ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Oyunu kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyor sağ olun var olun diyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-erdogan-oyunu-kullandi-1071677260.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071678248_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_770762dfd9e7a58205d0a29cfc207fca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, oy kullanma, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi
kemal kılıçdaroğlu, oy kullanma, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi
Kılıçdaroğlu: Bu çok zor şartlarda gerçekleşen bir seçimdi
12:31 28.05.2023 (güncellendi: 12:53 28.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Ankara Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı.
Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Bu seçim çok zor şartlarda gerçekleşen bir seçimdi. Ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Oyunu kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyor sağ olun var olun diyorum" ifadelerini kullandı.