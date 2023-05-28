https://sputniknews.com.tr/20230528/ikinci-tur-icin-oyunu-kullanan-ince-koyume-dinlenmeye-gidiyorum-torunlarimi-sevecegim-1071681123.html
İkinci tur için oyunu kullanan İnce: Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim
İkinci tur için oyunu kullanan İnce: Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim
İkinci tur için oyunu kullanan Muharrem İnce, “Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim” açıklamasında bulundu. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T13:40+0300
2023-05-28T13:40+0300
2023-05-28T13:52+0300
muharrem ince
2023 türkiye seçimleri
memleket partisi
cumhurbaşkanlığı seçimi
oy kullanma
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde 4617 no’lu sandıkta oylarını kullandı.Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, "Şu anda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmam doğru olmaz. Köyüme dinlenmeye gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmemi birkaç gün sonra yapacağım. Cumhuriyetimiz boyunca ilk kez farklı bir seçim yaşıyoruz. Seçim ikinci tura kaldı. Buna alışacağız artık. Seçimin ikinci tura kalacağını her zaman anlatmaya çalıştım. Kimin nerede yanlış, kimin nerede doğru yaptığını birkaç gün sonra yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.Yaptığı basın açıklamasının ardından sandık başkanıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren İnce, "Ben de sandık başkanlığı yaptım. Parti temsilcisi olarak burada bulundum ve cumhurbaşkanı adayı olarak da buradaydım" ifadelerini kullandı.Memleket Partisi Genel Başkanı eşi Ülkü İnce ile birlikte oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerine 'kolay gelsin' temennisinde bulunarak okuldan ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230528/kilicdaroglu-oyunu-kullandi-1071677289.html
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muharrem ince oy kullandı mı, muharrem ince oyunu nerede kullandı?
muharrem ince oy kullandı mı, muharrem ince oyunu nerede kullandı?
İkinci tur için oyunu kullanan İnce: Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim
13:40 28.05.2023 (güncellendi: 13:52 28.05.2023) Abone ol
İkinci tur için oyunu kullanan Muharrem İnce, “Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim” açıklamasında bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde 4617 no’lu sandıkta oylarını kullandı.
Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, "Şu anda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmam doğru olmaz. Köyüme dinlenmeye gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmemi birkaç gün sonra yapacağım. Cumhuriyetimiz boyunca ilk kez farklı bir seçim yaşıyoruz. Seçim ikinci tura kaldı. Buna alışacağız artık. Seçimin ikinci tura kalacağını her zaman anlatmaya çalıştım. Kimin nerede yanlış, kimin nerede doğru yaptığını birkaç gün sonra yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.
Yaptığı basın açıklamasının ardından sandık başkanıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren İnce, "Ben de sandık başkanlığı yaptım. Parti temsilcisi olarak burada bulundum ve cumhurbaşkanı adayı olarak da buradaydım" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı eşi Ülkü İnce ile birlikte oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerine 'kolay gelsin' temennisinde bulunarak okuldan ayrıldı.