https://sputniknews.com.tr/20230528/gelecek-partisinden-secim-sonuclarina-iliskin-ilk-yorum-1071701641.html
Gelecek Partisi'nden seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
Gelecek Partisi'nden seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. turu kazanmasına ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T21:16+0300
2023-05-28T21:16+0300
2023-05-28T21:16+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
gelecek partisi
recep tayyip erdoğan
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Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Üstün seçim sonuçlarını, "Seçim sonuçları milletimize hayırlı uğurlu olsun. Millet İktidarı değiştirmedi inşallah iktidar zihniyetini değiştirir ve liyakatlı kadrolarla milletin ağır sorunlarını çözmeye odaklanır" şeklinde değerlendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-secimi-ikinci-tur-oylamasi-sandiklar-kapandi-oy-sayim-islemi-basladi-1071688506.html
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seçim, gelecek partisi, recep tayyip erdoğan
seçim, gelecek partisi, recep tayyip erdoğan
Gelecek Partisi'nden seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
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Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. turu kazanmasına ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, açıklamalarda bulundu.
Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Üstün seçim sonuçlarını, "Seçim sonuçları milletimize hayırlı uğurlu olsun. Millet İktidarı değiştirmedi inşallah iktidar zihniyetini değiştirir ve liyakatlı kadrolarla milletin ağır sorunlarını çözmeye odaklanır" şeklinde değerlendirdi.