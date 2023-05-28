https://sputniknews.com.tr/20230528/gelecek-partisinden-secim-sonuclarina-iliskin-ilk-yorum-1071701641.html

Gelecek Partisi'nden seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum

Gelecek Partisi'nden seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. turu kazanmasına ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T21:16+0300

2023-05-28T21:16+0300

2023-05-28T21:16+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

gelecek partisi

recep tayyip erdoğan

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Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Üstün seçim sonuçlarını, "Seçim sonuçları milletimize hayırlı uğurlu olsun. Millet İktidarı değiştirmedi inşallah iktidar zihniyetini değiştirir ve liyakatlı kadrolarla milletin ağır sorunlarını çözmeye odaklanır" şeklinde değerlendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-secimi-ikinci-tur-oylamasi-sandiklar-kapandi-oy-sayim-islemi-basladi-1071688506.html

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