https://sputniknews.com.tr/20230528/fatih-portakal-ve-yesil-sol-parti-sandik-kurulu-uyesi-hakkinda-suc-duyurusu-1071688086.html
Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu
Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullandığı zarfı sandığa atarken 'zafer işareti' yapıp fotoğraf çektiren sunucu Fatih... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T16:43+0300
2023-05-28T16:43+0300
2023-05-28T16:43+0300
2023 türkiye seçimleri
fatih portakal
izmir
seferihisar
oy
seçim
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
suç duyurusu
ak parti
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AK Parti adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken 'seçim propagandası' niteliğinde 'zafer işareti' ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu savundu.Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.
https://sputniknews.com.tr/20230528/oy-kullananan-ilber-ortayli-18den-sonra-gelirseniz-size-temennim-konusunda-etrafli-seyler-soylerim-1071687633.html
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fatih portakal, izmir, seferihisar, oy, seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), suç duyurusu, ak parti, akp
fatih portakal, izmir, seferihisar, oy, seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), suç duyurusu, ak parti, akp
Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullandığı zarfı sandığa atarken 'zafer işareti' yapıp fotoğraf çektiren sunucu Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
AK Parti adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken 'seçim propagandası' niteliğinde 'zafer işareti' ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu savundu.
Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.