https://sputniknews.com.tr/20230528/fatih-portakal-ve-yesil-sol-parti-sandik-kurulu-uyesi-hakkinda-suc-duyurusu-1071688086.html

Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu

Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullandığı zarfı sandığa atarken 'zafer işareti' yapıp fotoğraf çektiren sunucu Fatih... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T16:43+0300

2023-05-28T16:43+0300

2023-05-28T16:43+0300

2023 türkiye seçimleri

fatih portakal

izmir

seferihisar

oy

seçim

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

suç duyurusu

ak parti

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AK Parti adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken 'seçim propagandası' niteliğinde 'zafer işareti' ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu savundu.Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.

https://sputniknews.com.tr/20230528/oy-kullananan-ilber-ortayli-18den-sonra-gelirseniz-size-temennim-konusunda-etrafli-seyler-soylerim-1071687633.html

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