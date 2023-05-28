https://sputniknews.com.tr/20230528/disisleri-bakani-cavusoglu-bay-bay-kemal-yalanla-dolanla-secim-kazanilmaz-1071702040.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bay bay Kemal, yalanla dolanla seçim kazanılmaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bay bay Kemal, yalanla dolanla seçim kazanılmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bay bay Kemal, yalanla dolanla seçim kazanılmaz, nefretle linç kültürüyle, depremzedelere küfür ederek, oy vermeyenlere... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T21:23+0300

2023-05-28T21:23+0300

2023-05-28T21:23+0300

2023 türkiye seçimleri

mevlüt çavuşoğlu

dışişleri bakanı

türkiye

ikinci tur

seçim

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Çavuşoğlu, Antalya'da AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada, bu sonuçla 85 milyonun kazandığını söyledi.Sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşların değil soydaşların, akrabaların da kazandığını ifade eden Çavuşoğlu, kazananlar arasında dünya barışının olduğunu dile getirdi.Türkiye'nin artık küresel bir aktör olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan da dünya lideridir. İşte bir tahıl anlaşması ile dünyadaki tüm ülkelere en zengininden en fakirine katkı sağlıyoruz. Türkiye artık dünyada söz sahibi bir ülke. O yüzden bu seçimin sonuçlarını heyecanla bekleyen sadece vatandaşlarımız değildi. Bu seçimin sonuçlarıyla beraber Türk dünyası kazandı." diye konuştu.Kalabalığa "Peki seçimde kim kaybetti?" diye soran Çavuşoğlu, "85 milyon kaybetmedi. Bay bay Kemal, yalanla dolanla seçim kazanılmaz, nefretle linç kültürüyle, depremzedelere küfür ederek, oy vermeyenlere hakaret ederek seçim kazanılmaz. Bu millet sana güvenmiyorsa dön bak aynaya, kendine bak eksikliğin yanlışın ne? Kaç seçimdir kaybediyorsun. Çıkıyorsun kaybediyorsun, çıkıyorsun kaybediyorsun. Adam kazandı. Yine kazandı, yine kazandı." ifadelerini kullandı.'Allah bu milleti bu ülkeyi onlara teslim ettirmesin'Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verenlerin yaklaşık 2 aydır gece gündüz çalıştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:Hep beraber Antalya ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesini hep birlikte kazanacaklarını kaydetti.Çavuşoğlu'na, AK Parti Antalya milletvekilleri ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.

https://sputniknews.com.tr/20230528/gelecek-partisinden-secim-sonuclarina-iliskin-ilk-yorum-1071701641.html

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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanı, türkiye, ikinci tur, seçim