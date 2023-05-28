https://sputniknews.com.tr/20230528/demet-akbagdan-gazetecilere-sinirlenen-kadina-tepki-antipatiksiniz-yazik-1071691570.html

Demet Akbağ'dan gazetecilere sinirlenen kadına tepki: Antipatiksiniz, yazık

Demet Akbağ'dan gazetecilere sinirlenen kadına tepki: Antipatiksiniz, yazık

Demet Akbağ, oy kullandıktan sonra bir gazeteciyle tartışan kadına, "Antipatiksiniz, yazık" diyerek tepki gösterdi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T17:45+0300

2023-05-28T17:45+0300

2023-05-28T17:55+0300

2023 türkiye seçimleri

demet akbağ

oy kullanma

tepki

oyuncu

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Oyuncu Demet Akbağ, oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Saat 11.00 sıralarında okula gelen Akbağ, 1063 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullanan oyuncu, sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu. Oy kullanım sonrasında gazeteci ile tartışan bir kadın ile diyaloğa giren Akbağ, "Antipatiksiniz, yazık" diyerek tepki gösterdi.Akbağ, “Olayın benle ilgisi yok. Hanımefendi kameraları görünce rahatsız oluyormuş” dedi.Ünlü oyuncu, daha sonra okuldan ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230528/sezen-aksu-beykozda-oyunu-kullandi-1071676490.html

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demet akbağ seçmenle tartıştı mı, demet akbağ oyunu nerede kullandı, demet akbağ oy kullandı mı