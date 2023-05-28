https://sputniknews.com.tr/20230528/demet-akbagdan-gazetecilere-sinirlenen-kadina-tepki-antipatiksiniz-yazik-1071691570.html
Demet Akbağ'dan gazetecilere sinirlenen kadına tepki: Antipatiksiniz, yazık
Demet Akbağ'dan gazetecilere sinirlenen kadına tepki: Antipatiksiniz, yazık
Demet Akbağ, oy kullandıktan sonra bir gazeteciyle tartışan kadına, "Antipatiksiniz, yazık" diyerek tepki gösterdi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T17:45+0300
2023-05-28T17:45+0300
2023-05-28T17:55+0300
2023 türkiye seçimleri
demet akbağ
oy kullanma
tepki
oyuncu
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Oyuncu Demet Akbağ, oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Saat 11.00 sıralarında okula gelen Akbağ, 1063 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullanan oyuncu, sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu. Oy kullanım sonrasında gazeteci ile tartışan bir kadın ile diyaloğa giren Akbağ, "Antipatiksiniz, yazık" diyerek tepki gösterdi.Akbağ, “Olayın benle ilgisi yok. Hanımefendi kameraları görünce rahatsız oluyormuş” dedi.Ünlü oyuncu, daha sonra okuldan ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230528/sezen-aksu-beykozda-oyunu-kullandi-1071676490.html
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demet akbağ seçmenle tartıştı mı, demet akbağ oyunu nerede kullandı, demet akbağ oy kullandı mı
demet akbağ seçmenle tartıştı mı, demet akbağ oyunu nerede kullandı, demet akbağ oy kullandı mı
Demet Akbağ'dan gazetecilere sinirlenen kadına tepki: Antipatiksiniz, yazık
17:45 28.05.2023 (güncellendi: 17:55 28.05.2023) Abone ol
Demet Akbağ, oy kullandıktan sonra bir gazeteciyle tartışan kadına, "Antipatiksiniz, yazık" diyerek tepki gösterdi.
Oyuncu Demet Akbağ, oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Saat 11.00 sıralarında okula gelen Akbağ, 1063 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullanan oyuncu, sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu.
Oy kullanım sonrasında gazeteci ile tartışan bir kadın ile diyaloğa giren Akbağ, "Antipatiksiniz, yazık" diyerek tepki gösterdi.
Akbağ, “Olayın benle ilgisi yok. Hanımefendi kameraları görünce rahatsız oluyormuş” dedi.
Ünlü oyuncu, daha sonra okuldan ayrıldı.