https://sputniknews.com.tr/20230528/sezen-aksu-beykozda-oyunu-kullandi-1071676490.html
Sezen Aksu, Beykoz'da oyunu kullandı
Sezen Aksu, Beykoz'da oyunu kullandı
Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T11:16+0300
2023-05-28T11:16+0300
2023-05-28T11:23+0300
sezen aksu
oy kullanma
sandık
evet
mühür
2023 türkiye seçimleri
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Sanatçı Sezen Aksu, sabah 08.20 sıralarında oyunu kullanmak için Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi. Okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Aksu, ‘Evet’ mührünü sandık görevlilerine teslim etmeyi unuttu.Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi. Sezen Aksu daha sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.
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sezen aksu oy kullandı mı?
sezen aksu oy kullandı mı?
Sezen Aksu, Beykoz'da oyunu kullandı
11:16 28.05.2023 (güncellendi: 11:23 28.05.2023) Abone ol
Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı.
Sanatçı Sezen Aksu, sabah 08.20 sıralarında oyunu kullanmak için Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi. Okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Aksu, ‘Evet’ mührünü sandık görevlilerine teslim etmeyi unuttu.
Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi. Sezen Aksu daha sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.