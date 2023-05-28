https://sputniknews.com.tr/20230528/sezen-aksu-beykozda-oyunu-kullandi-1071676490.html

Sezen Aksu, Beykoz'da oyunu kullandı

Sezen Aksu, Beykoz'da oyunu kullandı

Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T11:16+0300

2023-05-28T11:16+0300

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sezen aksu

oy kullanma

sandık

evet

mühür

2023 türkiye seçimleri

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Sanatçı Sezen Aksu, sabah 08.20 sıralarında oyunu kullanmak için Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi. Okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Aksu, ‘Evet’ mührünü sandık görevlilerine teslim etmeyi unuttu.Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi. Sezen Aksu daha sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230528/cem-yilmaz-oyunu-kullandi-1071672732.html

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