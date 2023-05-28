Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da oyunu kullandı

"Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda oyumu milletimizin ve ülkemizin geleceği için huzur, refah ve güven, istikrarın devamı için kullandık. Hayırlı olsun diliyorum. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfa'mızda ve ülkemizin dört bir yanında seçimin başladığı andan şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Şanlıurfa'da ve diğer yerlerde de seçimler büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Milletimizin milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkması mükemmel. İnşallah bugün de aynı şekilde demokrasiye, milli iradeye sahip çıkacak, sandığına sahip çıkacaktır."