https://sputniknews.com.tr/20230527/cumhurbaskani-secimi-ikinci-turu-icin-propaganda-serbestligi-sona-erdi-1071650522.html

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için propaganda yasakları başladı

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için propaganda yasakları başladı

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylamasına ilişkin adayların propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erdi. 27.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

cumhurbaşkanlığı seçimi

propaganda

seçim

sandık

oy

yasak

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Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için propaganda yasakları başladı. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlamasını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ermesini öngörüyor.Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasına katılan adayların, siyasi propaganda yapabilme serbestliği 18.00 itibarıyla sona erdi.Seçim günü yani yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organı tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organında sadece YSK tarafından seçimle ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.Seçim günü saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak, seçim günü 18.00 ile 21.00 saatleri arasında sadece YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230527/secim-yasaklari-ne-zaman-saat-kacta-baslayacak-1071649802.html

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