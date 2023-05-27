https://sputniknews.com.tr/20230527/ukrayna-guvenlik-servisi-baskani-malyuk-kirim-koprusunu-patlatmak-gerekliydi-1071647422.html
Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk: Kırım Köprüsü’nü patlatmak gerekliydi
Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk: Kırım Köprüsü’nü patlatmak gerekliydi
Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk, 2022’deki Kırım Köprüsü’ne yönelik terör saldırının arkasında Kiev'in olduğunu dolaylı olarak kabul etti. 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T14:45+0300
2023-05-27T14:45+0300
2023-05-27T14:45+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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kırım köprüsü
kırım köprüsü
krıymskiy most (kırım köprüsü)
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk, 2022 sonbaharında Kırım Köprüsüne yönelik terör saldırısıyla ilgili ‘geçişi kesilmesi gereken lojistik yol’ yorumunda bulunarak, saldırının arkasında Kiev'in olduğunu dolaylı olarak kabul etti.Ukraynalı gazeteci Dmitriy Komarov’a konuşan Malyuk, “Mevzuatımızın normlarına, uluslararası normlara ve savaş geleneklerine uygun olarak ve düşmanın lojistik yollarının kesilmesi gerektiği göz önüne alınarak, bu tür bazı önlemler uygulandı” dedi.Ukrayna, daha önce sorumluluğu reddetmiştiMalyuk, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgisi olup olmadığı sorusunu bu sözlerle yanıtlarken, tam olarak hangi özel önlemlerin söz konusu olduğuna açıklık getirmedi.Daha önce, Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov, Kırım Köprüsü ve Rus askeri hava alanlarına düzenlenen saldırıların arkasında Ukrayna istihbarat servislerinin olduğu iddialarını reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221221/rusya-ulastirma-bakanligi-kirim-koprusu-yeniden-trafige-acildi-1064850476.html
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ukrayna krizi, ukrayna, kırım köprüsü, kırım köprüsü, krıymskiy most (kırım köprüsü)
Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk: Kırım Köprüsü’nü patlatmak gerekliydi
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Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk, 2022’deki Kırım Köprüsü’ne yönelik terör saldırının arkasında Kiev'in olduğunu dolaylı olarak kabul etti.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk, 2022 sonbaharında Kırım Köprüsüne yönelik terör saldırısıyla ilgili ‘geçişi kesilmesi gereken lojistik yol’ yorumunda bulunarak, saldırının arkasında Kiev'in olduğunu dolaylı olarak kabul etti.
Ukraynalı gazeteci Dmitriy Komarov’a konuşan Malyuk, “Mevzuatımızın normlarına, uluslararası normlara ve savaş geleneklerine uygun olarak ve düşmanın lojistik yollarının kesilmesi gerektiği göz önüne alınarak, bu tür bazı önlemler uygulandı” dedi.
Ukrayna, daha önce sorumluluğu reddetmişti
Malyuk, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgisi olup olmadığı sorusunu bu sözlerle yanıtlarken, tam olarak hangi özel önlemlerin söz konusu olduğuna açıklık getirmedi.
Daha önce, Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov, Kırım Köprüsü ve Rus askeri hava alanlarına düzenlenen saldırıların arkasında Ukrayna istihbarat servislerinin olduğu iddialarını reddetmişti.