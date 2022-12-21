https://sputniknews.com.tr/20221221/rusya-ulastirma-bakanligi-kirim-koprusu-yeniden-trafige-acildi-1064850476.html
Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Kırım Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Kırım Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Kırım Köprüsü’nün trafiğe yeniden açıldığını, köprüden otomobil ve otobüslerin geçmeye başladığını duyurdu. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T22:22+0300
2022-12-21T22:22+0300
2022-12-21T22:22+0300
ukrayna krizi
kırım
kırım köprüsü
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kısmen trafiğe kapatılan Kırım Köprüsü’nün bugün itibarıyla trafiğe yeniden açıldığı belirtildi.Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Daha önce onarım ve restorasyon çalışmaları nedeniyle trafiğe geçici olarak kapatılan Kırım Köprüsü’nden bugün saat 16.15’te (TSİ ile aynı) otomobil ve otobüs geçişleri yeniden başladı” ifadelerine yer verildi.Kırım Köprüsü, Ukrayna gizli servislerinin 8 Ekim’de düzenledikleri bombalı saldırıda hasar görmüştü. Söz konusu saldırının ardından köprüde onarım ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştı, 5 Aralıkta köprünün sağ şeridi trafiğe açılmıştı. Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin köprüyü ziyaret etmiş ve kendi kullandığı bir otomobille onarılan şerit üzerinden geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221205/putin-kirim-koprusunu-ziyaret-etti-1064212502.html
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Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Kırım Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
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Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Kırım Köprüsü’nün trafiğe yeniden açıldığını, köprüden otomobil ve otobüslerin geçmeye başladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kısmen trafiğe kapatılan Kırım Köprüsü’nün bugün itibarıyla trafiğe yeniden açıldığı belirtildi.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Daha önce onarım ve restorasyon çalışmaları nedeniyle trafiğe geçici olarak kapatılan Kırım Köprüsü’nden bugün saat 16.15’te (TSİ ile aynı) otomobil ve otobüs geçişleri yeniden başladı” ifadelerine yer verildi.
Kırım Köprüsü, Ukrayna gizli servislerinin 8 Ekim’de düzenledikleri bombalı saldırıda hasar görmüştü. Söz konusu saldırının ardından köprüde onarım ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştı, 5 Aralıkta köprünün sağ şeridi trafiğe açılmıştı. Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin köprüyü ziyaret etmiş ve kendi kullandığı bir otomobille onarılan şerit üzerinden geçmişti.